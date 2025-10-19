為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    汪浩：鄭麗文當選看似世代交替 實際上是中共統戰精心布局

    2025/10/19 10:44 即時新聞／綜合報導
    汪浩今指出，鄭麗文當選國民黨主席，看似黨內世代交替，實際上是中共統戰的精心布局。（資料照）

    汪浩今指出，鄭麗文當選國民黨主席，看似黨內世代交替，實際上是中共統戰的精心布局。（資料照）

    國民黨前立委鄭麗文昨日（18日）以超過五成得票數贏得國民黨主席選舉，引發政界熱議。對此作家汪浩今早在臉書發文指出，鄭麗文當選國民黨主席，看似黨內世代交替，實際上是中共統戰的精心布局；短期內，藍營激情被點燃，但長期看，台灣陷入混亂。

    汪浩表示，中共推鄭麗文上台，不是為了讓國民黨贏得選舉，而是要把國民黨變成可操控的政治外殼，激化台灣對立，甚至是為武統創造藉口。汪浩提到，對中共來說，鄭麗文可塑性高、口才犀利、立場激進，她的權力來源於北京，使她成為最容易被控制的黨主席。相比之下，郝龍斌理念保守、張亞中行動力有限，對北京而言都不是理想選擇。

    汪浩認為，中共的策略是「碎片化控制」，讓藍白紅各路人馬各自與北京聯繫，國民黨中央失去整合力，這這讓國民黨自主性喪失，台灣政治內耗加劇，社會撕裂升高。短期內，藍營激情被點燃，但長期看，台灣陷入混亂，中央政府統治力削弱，為北京操作台灣內部秩序失衡提供正當性。汪浩最後也提醒：「台灣人民應該醒醒了！」

