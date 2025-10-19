評鄭麗文當選後國民黨由藍翻紅 矢板明夫提台灣政治未來三大影響

矢板明夫分析，鄭麗文勝選對於台灣政治未來走向有三大影響。（資料照）

國民黨主席選舉結果昨（18日）晚揭曉，國民黨前立委鄭麗文以超過五成的得票數勝出。資深媒體人矢板明夫分析，鄭麗文勝選對於台灣政治未來走向有三大影響，並表示未來若鄭麗文作為國會最大黨的黨主席到北京展開「和平談判」，將是對台灣的極大傷害。

矢板明夫指出，郝龍斌代表的是國民黨傳統菁英和地方勢力，鄭麗文則是被藍營「自己人」也被認為是「中共同路人」，雖然國民黨主要的各大縣市長、立委，幾乎都站在郝龍斌這一邊，但依然抵擋不住支持鄭麗文的網軍空戰。

矢板明夫表示，國民黨的「底色」已由藍轉紅，過去國民黨持續扮演台灣社會與中共之間的「緩衝地帶」，但未來中共勢力將可以更輕易地插手台灣政治，兩岸矛盾衝突將會更加短兵相接。

矢板明夫分析，接下來國民黨內部將從宮廷政治轉化為激烈對抗，過去幾任國民黨主席，包括此次參選的郝龍斌在內都有種「沒落貴族」的氣質，不喜歡用激烈手段抗爭，但鄭麗文出身自民進黨，擅長組織抗爭，這特點也是她能脫穎而出的原因之一。矢板明夫推估，承載著基層黨員「狠狠教訓民進黨」的期待，鄭麗文率領的國民黨將變得更加兇悍，很可能會讓台灣社會更加撕裂、族群矛盾更加激化。

矢板明夫預判，未來國民黨可能將會直接開啟兩岸談判，中共以前一直希望透過台灣親中政黨贏得選舉後再慢慢調整兩岸政策、走向統一，但最近已經明顯「等不及了」。

矢板明夫指出，鄭麗文這次的競選主張既不相信台灣有能力對抗侵略，也不相信以美國為首的國際社會會幫助台灣，只是不斷強調「台灣已經沒有時間了」，並多次強調自己有意願到北京和習近平談判。矢板明夫認為，屆時鄭麗文的「和平談判」雖沒有中央政府授權，但她以國會最大黨主席赴中談判，對國際社會的影響、對台灣的傷害，都是極大的，矢板明夫強調：「賴清德政府必須小心應對。」

