解析鄭麗文當選 張之豪：中共拋棄朱立倫「這整代藍營中生代」

張之豪觀察，鄭麗文當選主席，代表中共決定拋棄朱立倫（見圖）這整代的國民黨中生代了。（資料照）

國民黨前立委鄭麗文昨日（18日）以超過五成得票數贏得國民黨主席選舉，引發政界熱議。民進黨基隆市議員張之豪觀察，鄭麗文當選，代表中共決定拋棄「朱立倫這整代的國民黨中生代」了，若中共可以直接控制基層黨員與黨主席，他們就不需要國民黨中生代當中間人。

張之豪提到，中國透過抖音等媒介在國民黨需要時大量餵養、使其上癮，國民黨只要顧利益組織，以往的「心戰」、「意識形態動員」都全面委外，中共洗腦國民黨基層都是同一路數，並舉例，韓流怎麼被炒起來，鄭麗文的選情就怎麼被炒起來。

張之豪指出，韓國瑜的崛起是首次警訊，但國民黨中生代沒聽進去，以為順勢而為就好，他們心裡也隱約了解「藍營大勢」是「人為操作」，並清楚「操作者」並非國民黨，而鄭麗文當選就是國民黨過去10年對於「意識形態動員工作」全面委外的惡果。

張之豪認為，現在國民黨的唯一救贖，就是盧秀燕硬起來帶領「最後的藍營」與鄭麗文的紅統對抗，但張也質疑：「盧秀燕硬的起來嗎？或者說，鄭麗文還容得下盧秀燕嗎？若盧鬥輸了，怎麼辦呢？若問我，我會說，另組新黨。」

張之豪指出，盧秀燕這群人既非本土派，但也不完全是紅統派，他們的政治空間正在迅速壓縮中，而且他們也沒有籌組新黨的膽識，很有可能現在第一步還是去跟中共「求爺告奶」，拜託「大哥」別逼了，但這仍是他們救亡圖存的時刻、不鬥不行。

張之豪強調：「國民黨內鬥的腥風血雨，才正要開始。我們也可以看看，國民黨跟中共，到底是有多能鬥，如果連個鄭麗文都對付不了，就別指望他們有能力鬥過習近平了。」

國民黨主席選舉結果揭曉，黨主席當選人鄭麗文發表感言。（記者方賓照攝）

