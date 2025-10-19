鄭麗文複製2019韓國瑜？ 溫朗東：2028重演「韓流」結局

溫朗東昨在臉書發文表示，鄭麗文選後將把國民黨帶回2019年的韓國瑜路線，雖然藍營會很狂熱、2026地方選舉能有斬獲，但在2028總統大選的戰場下，將重演2019韓流結局。（資料照）

國民黨主席選舉結果昨（18日）晚揭曉，出身民進黨的前立委鄭麗文以超過五成的得票數勝出，成為國民黨史上第二位女性黨魁，引起政界熱議。政治評論員溫朗東昨在臉書發文表示，鄭麗文將會把國民黨帶回2019年的韓國瑜路線，雖然藍營會很狂熱、2026地方選舉能有斬獲，但2028總統大選的戰場，將重演2019韓流的結局。

溫朗東提到，搖擺選民往往是決定選戰勝負的關鍵，他們的特性是「覺得自己超越藍綠，理性上高人一等，覺得政治都是騙局，不喜歡聽大道理，只看誰比較有娛樂性」。但搖擺選民最大的心理盲點是「不想面對中國日益增長的武力併吞威脅」，因此只要藍綠哪邊「主動討論中國議題」，就會讓搖擺選民被迫思考、被迫面對，而產生「我偏不要」的反彈。

溫朗東認為，由於上述原因，搖擺選民對「溫水煮青蛙」是毫無招架之力，文化統戰、抖音滲透，對他們來說都不存在，但是當他們看到主張最親中的鄭麗文、在未來兩年多裡大放厥詞，肯定是無法視而不見。

溫朗東指出，鄭麗文就是因為「夠衝」，中國才會挑她，所以她也沒辦法「裝乖」，而鄭麗文越衝，和藍營地方派系的衝突就越大，台中市長盧秀燕就越難擺出中立姿態、收割搖擺選票。

溫朗東強調，對於國民黨地方諸侯來說，統戰紅利雖然要拿，但不能殺雞取卵，「賣台要分批賣、慢慢賣，一次賣光，以後就沒好處了」，但習近平跟中共武統急了，不再慢慢加溫，不同於過去的溫水，而是直接祭出鄭麗文這鍋「熱油」

溫朗東預測，鄭麗文會讓藍營熱情沸騰，或許2026地方選舉會有所斬獲，但在2028總統大選戰場下，鄭麗文將重演2019韓流結局。文末溫朗東也提醒：「韓流再兇猛，最終還是蔡英文拿到817萬票。問題是，賴清德做好當小英的準備了嗎？」

