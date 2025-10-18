鄭麗文當選國民黨主席 何時收到習近平賀電？

國民黨主席選舉今天落幕，由前立委鄭麗文勝出。（記者陳逸寬攝）

這次國民黨主席選舉確定由前立委鄭麗文當選，黨內好奇鄭麗文究竟會如同前國民黨主席吳敦義2017年當選後於當晚深夜收到中共總書記習近平拍來賀電，還是像現任黨主席朱立倫在隔天收到，甚至如前主席江啟臣當選時中共文風不動的反應？

據了解，國民黨大陸事務部在選舉結果確定後，已經向中共中央台辦方面告知選舉結果並進行溝通，希望中共至少比照4年前朱立倫當選時的作法，最遲明日進行國共兩黨的電報往返。

黨內人士指出，在前國民黨主席馬英九、吳伯雄時代，馬、吳兩人都是在當選確定後，隨即收到中共總書記的賀電，中共等於是在第一時間就做出反應，當時由於國共兩黨關係密切，再加上黨內選情比較單純，甚至賀電內容都是雙方事前就已談妥，只等待對方確認，但到了2017年的黨主席選舉，情況就出現微妙變化。

當時黨主席當選人吳敦義，由於選前一次接受媒體專訪時，說出現階段談統一不切實際，「統人沒能力，被統不願意」、「你假如想被統，回到對岸去住就可以實現，何必拖累2300萬同胞」，相關言論疑似引發對岸不滿，當年5月20日開票當晚，國民黨中央黨部一直等到深夜11點多才收到中共總書記習近平的賀電；至於2020年補選上的江啟臣，因為主張黨內可就是否檢討或廢除「九二共識」進行辯論，就完全沒有收到中共賀電，直到4年前國民黨主席選舉由朱立倫當選，就演變成國民黨中央黨部隔天才收到賀電。

藍營人士解讀，之所以要等，就是因為對岸沒有打算拍賀電，這件事情黨部一定要有人與對方運作溝通，中共中央才會拍發賀電。

這位人士還說，如果這次是郝龍斌當選，中共極有可能會比照江啟臣那一次，不給賀電，因為郝龍斌對於「九二共識」這件事情與中國大陸有很大的落差，但開票結果是由鄭麗文當選，理論上應該沒有問題。

