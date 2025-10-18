誓言幫2300萬人遮風擋雨 鄭麗文喊話團結：宮鬥劇不會發生

國民黨主席當選人鄭麗文舉行記者會發表感言。（記者方賓照攝）

前立委鄭麗文當選國民黨主席，今晚在國民黨中央黨部召開記者會回應選舉結果，除了感謝與她共同參與這場選舉的另外5位黨主席候選人、現任主席朱立倫以及所有支持者及黨工，鄭麗文還公開向當初說過只要她當選黨主席就要加入國民黨，以及說要回到國民黨大家庭的失聯黨員們喊話，她歡迎大家回到國民黨大家庭，讓國民黨枝葉茂盛，扮演捍衛中華民國的角色。

團結在野 團結全台灣

鄭麗文說，有一個即便通風漏雨也會讓人感覺溫暖的地方，就是我們的家，她當黨主席，會讓這個家愈來愈好、愈來愈強，而且不只幫所有的黨員遮風擋雨，還要為2300萬人遮風擋雨，讓大家可以安全並追求夢想。「安」字的下面是「女」字，每個家庭都有一位重要的女人，女性是家族不可或缺的一份子，今天由女性出任黨主席，未來的國民黨一定能讓台灣安全、安定、安康。

鄭麗文指出，選舉結束就是全黨團結的開始，國民黨還要團結在野，甚至團結全台灣，她感謝民眾黨主席黃國昌在第一時間致電她表達恭賀，兩人在電話中展現最大的誠意與善意，所以她要再次承諾未來一定會以最大的誠意與決心，完成在野團結，為台灣撥亂反正。

籲民進黨不要再仇恨撕裂 打仇共反中牌

鄭麗文還向民進黨喊話，要以最深的誠意告訴民進黨，現在所有國人最在乎、關切的是台灣不能再內耗，也不要在內部找敵人，希望可以團結台灣，把政黨政治從內耗重新拉回良性競爭，民進黨不要再仇恨、撕裂，打仇共、反中牌，就只為了操弄選舉與政治鬥爭，朝野要展現誠意與善意，化解兩岸對立分歧，讓兩岸不會發生戰火，共好雙贏，帶給台灣人民安全與保障。

鄭麗文還說，國際間也高度關注這次國民黨選舉，她要重申國民黨未來的對外關係一定會秉持對等、尊嚴、互惠，並且堅持3大原則，不讓台灣成為麻煩製造者，不讓台灣淪為地緣政治的犧牲品，要為區域和平做一個和平締造者。

媒體關切，未來黨務人事安排的初步規劃為何？是否邀請競爭對手郝龍斌、羅智強擔任黨職？鄭麗文說，這些問題言之過早，接下來她會在最短的時間內準備好，組成團隊。

媒體也提及，國民黨遭批評充斥醬缸文化，是否擔心將來令不出黨中央？鄭麗文則說，選舉過程難免激情，會有一些非理性的言語交鋒，但在選後這一刻就讓它翻篇，一切回歸理性與正軌。她還說，這個問題在國民黨內並不存在，過去她在全台請益拜票過程中，充分感受到國民黨上下一心，大家對黨的未來抱持很高的期待，外界想看的宮鬥劇與勾心鬥角，都不會發生。

亂貼紅標籤無助台灣進步

至於綠營批評國民黨將被中國掌控，鄭麗文說，這些指控都是廉價標籤，也是台灣政治現象中最為人垢病，讓人厭煩、不想看到的事情，台灣政治應該回歸理性正軌，如果把中華民國毀了，對誰都沒有好處，捍衛中華民國的不該只有國民黨，朝野應該透過真實的論述，關懷台灣問題，不要遇到選舉就亂貼紅標籤，這不但無助台灣進步，也會成為台灣停滯不前的障礙。

鄭麗文指出，她已經逐一與其他5位候選人通過電話，她要感謝郝龍斌強調未來一定會團結；還跟羅智強表達第一天上任兩人就要併肩作戰，立法院黨團一定要與黨中央合作無間，相信兩人一定會戰力破表。還要感謝卓伯源、蔡志弘兩位她的台大學長承讓。至於張亞中的電話一直沒有打通，但她有留話，表達在張亞中的身上學習到很多。

2028年實現政黨輪替、兩岸和平

鄭麗文還說，國民黨必須強大、站起來，振衰起敝，脫胎換骨，耳目一新，她相信從今天開始一切都會成真，而且國民黨絕不會出賣台灣人的未來與福祉，會讓台灣與中華民國邁向康莊大道，國民黨也將成為台灣的第一大黨，2028年實現政黨輪替、兩岸和平、共榮共和。

國民黨主席當選人鄭麗文鞠躬致謝。（記者方賓照攝）

鄭麗文說，選舉結束就是全黨團結的開始，國民黨還要團結在野，甚至團結全台灣。（記者方賓照攝）

