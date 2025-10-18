賴清德南下雲林閉門會 地方齊喊「希望得到更多中央資源」

賴清德（左2）下午與雲林縣地方黨公職召開座談會，傾聽地方聲音。（圖由民進黨雲林縣黨部提供）

民進黨主席、總統賴清德今傍晚與雲林縣地方黨公職舉辦黨務座談會，經過1個多小時的座談結束。民進黨發言人吳崢晚間受訪，他表示，此次會議集結許多雲林縣黨公職一起交換意見，會中其實有很多與會黨員提到「希望雲林可以得到更多中央資源的支持」。

賴清德下午約5點15分抵達臺灣菸酒虎尾營業所發貨中心會議室，與雲林縣黨部共23名黨公職人員一同舉辦黨務座談會，大約6點45分左右，總統車隊離開，會議時長約1.5小時。

吳崢表示，此次會議集結許多雲林縣黨公職一起交換意見、討論議題，會中其實有很多與會黨員提到「希望雲林可以得到更多中央資源的支持」。

吳崢指出，會中有許多黨公職提到，過去在議會針對現任縣長有過一些力道較強的監督及質詢，因此在爭取資源上就會遭到政府一些大小眼的對待。因此主席也強調說會設法讓中央更多資源可以照顧縣民的生活。

媒體續問「主席是否有和地方公職人員提及2026選舉相關議題」。吳崢強調，今天座談會主要聚焦還在民生方面的議題，那包含有黨公職有提到，現在在網路上面有一些假消息，或者 AI變造的假影片，這些謠言四處流竄，對民進黨的形象將會有所傷害，甚至對政府施政也會造成人民誤解。

吳崢表示，主席也跟大家表示，現在黨中央都有製作很多澄清的圖卡跟影片，也持續鼓勵黨公職，要拜託大家一起幫忙闢謠；同時也希望可以把自己的支持者組織起來，在網路上形成串聯，如此當黨部要傳遞正確資訊時候，也可以即時地擴散出去，不會每次都慢人一步。

民進黨發言人吳崢晚間受訪說，黨員提到「希望雲林可以得到更多中央資源的支持」。（記者李文德攝）

