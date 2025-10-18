黃國昌：鄭麗文出身學運世代 反映基層對新領導者的期待

民眾黨主席黃國昌盼與國民黨未來在政策與理念上持續深化交流，逐步累積互信，建立聯合治理典範。（資料照）

前立委鄭麗文當選國民黨主席，民眾黨主席黃國昌今（18）日表達誠摯祝賀，並特別向其他五位候選人致上敬意與祝福。他表示，六位候選人以理性辯論、公開政見的方式展現民主風範，也是台灣政黨政治成熟的象徵，黃並呼籲在野共築理性監督與聯合治理新格局。

黃國昌強調，鄭麗文出身學運世代，長期積極投入政治改革與社會議題，優異的論述獲黨員青睞，也反映基層對新領導者的期待。鄭麗文更是中國國民黨繼前主席洪秀柱後，第二位女性黨主席，顯見台灣社會對於優秀女性從政人員的肯定，也是台灣民主深化的展現。

黃國昌祝福鄭麗文所帶領的中國國民黨，能落實「保護台灣民主法治、保護台灣產業經濟」之政見。台灣面對民主進步黨長期濫用權力、製造對立、撕裂社會，國家治理已嚴重脫離主流民意，更無法回應人民需求，當前政治環境迫切需要理性溝通與改革力量共同強力監督執政。

黃國昌表示，無論台灣民眾黨、中國國民黨，在野的共同責任都是守護民主法治、確保政府權力不再恣意濫用。黃國昌強調：「在野不只是對抗的同義詞，而可以是改革的夥伴。」這是民進黨政府與賴清德總統早已遺忘的理念價值，卻是人民深切地期待。

黃國昌進一步說明，台灣民眾黨致力推動「聯合政府」，創造制度革新的契機，將結合社會各界有志之士，透過跨黨派整合力量之集結來打破民進黨一黨專擅之僵局。期待未來台灣民眾黨與中國國民黨可以在政策與理念上持續深化交流，逐步累積互信，建立聯合治理典範，使「政治脫離權力競技，在野共同成就守護國家的志業。」

黃國昌重申，以台灣為名以民眾為本的台灣民眾黨，將秉持理性、務實、科學的創黨價值，與各界攜手推動真正福國利民的政策，讓台灣迎向更公平、更透明、更團結的未來。

