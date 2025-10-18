鄭麗文當選黨主席 盧秀燕子弟兵說話了

郝龍斌（左）日前到台中舉辦黨員座談會，黃健豪（中）站台助勢，右為市議員李中。（記者蔡淑媛攝）

鄭麗文今當選國民黨黨主席，在台中市的得票率更過半，台中市長盧秀燕的子弟兵、國民黨台中市立委黃健豪表示，尊重選舉結果，希望新主席帶領黨，能依多數民意，贏得多數中間選民的支持，重返執政，對於選舉時的承諾也不要讓黨員失望。

黃健豪在選前為另名候選人郝龍斌站台助勢，認為他行政資歷豐厚、擅長黨內協調溝通，做事務實、提攜後進，是個安心可靠重要的人；也曾網路發文喊話黨員如果覺得世代交替可選羅智強。

對於鄭麗文，黃健豪在選前分析支持她的黨員不少，甚至目前看來，高機率會當選，不過他也質疑「目前為止，從來沒有選贏過任何一場選舉。」甚至黨公職募款責任額4年任內都不繳，直到要登記參選黨主席才繳清，「這個政黨還要運作嗎」。

黃健豪也指很多人稱鄭麗文很有戰力，但他認為有戰力不是在政論節目痛罵民進黨，就是有戰力；鄭麗文的從政經歷除兩次不分區立委、兩年的行政院發言人外，沒有其他中央或地方的公職首長經驗，沒有為國民黨贏過選舉，也沒有在中央和地方政府擔任過管理職，要接手國民黨這個複雜的龐大組織，「這個履歷真的略顯蒼白無力」。

黃健豪選後也重申，尊重選舉結果，黨員選後要團結，一致對外，也期待新主席能向黨員說明帶領黨的目標與願景，選舉時的承諾也不要讓黨員失望。

