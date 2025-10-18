為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨新黨魁出爐！ 黃國昌致電鄭麗文：建立在野合作典範

    2025/10/18 19:52 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文當選國民黨主席。（資料照）

    國民黨主席選舉結果今天傍晚出爐，由前立委鄭麗文當選。民眾黨主席黃國昌致電祝賀，肯定鄭麗文長期投入公共事務、展現堅定改革意志，並呼籲兩黨未來能深化政策交流、建立在野合作典範。

    黃國昌表示，鄭麗文出身學運世代，具備強烈的公共使命感與鮮明論述能力，這次能獲得國民黨黨員支持，反映基層對新世代領導者的期待。鄭麗文也是繼洪秀柱之後，國民黨第二位女性黨主席，象徵台灣政治在性別平權上的新進步，「這是民主社會多元價值的具體展現」。

    黃國昌指出，面對民進黨長期執政所造成的權力傲慢與社會撕裂，台灣需要更多理性力量共同監督政府。他強調，無論民眾黨或國民黨，在野陣營的共同責任，都是守護民主法治、保障人民權益，「在野不只是對抗，而是改革的夥伴」。他期盼兩黨能在「保護台灣民主法治、促進產業發展」的共同理念下展開交流，從議題對話到政策協作，逐步累積互信。

    黃國昌最後重申，民眾黨將持續秉持理性、務實、科學的創黨精神，推動公平透明的政治環境，與社會各界攜手，讓台灣朝向更團結、更有希望的未來邁進。

    民眾黨主席黃國昌致電恭喜鄭麗文。（資料照）

