誰當選都一樣！學者：藍營應正視「中國介選」威脅 推國安立法亡羊補牢

國民黨主席選舉結果出爐，黨內大老趙少康等人雖指控此次選舉受「境外勢力」介選，但最終仍由前立委鄭麗文當選。對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝今（18）日說，國民黨過去忽視「代理人法」等國安法制的重要，如今「亡羊補牢、為時未晚」，呼籲藍營內部應正視中國介選問題並推動立法，防止外來勢力干預政黨內部選舉。

何澄輝今天受訪表示，早在2019年討論「代理人法」時，就已強調該法不僅針對公職選舉，也應防範境外勢力干擾政黨的政治議程，包括黨主席、黨代表選舉等。他指出，國際間如澳洲立法精神亦認為主要政黨屬公共利益一環，應受法律規範，但台灣當時未能通過法案，導致相關干擾難以開罰。中國介選就是要干擾立法、要讓台灣無從防範。

他舉例，日本自民黨總裁選舉雖非國家公職選舉，但若遭外部干預仍可能直接影響國政，「像這種主要政黨的政治活動，理應受到防範境外干擾的法律規範」。

何澄輝認為，國民黨若當年願意嚴肅參與代理人法討論，如今也不會陷入無法可依的困境，「這個法律不是保障綠營的，是要保障所有正常政黨的生存空間」。

他批評，趙少康在選前才喊中國介選「太慢了」，國民黨多年來對境外勢力問題「視而不見」，如今自己遭到干擾才開始緊張，「亡羊補牢，為時未晚」。

他直言，國民黨若真重視問題，不論鄭麗文或郝龍斌當選，都應推動制定防範境外勢力介選的法律。

談及中國介選動機，何澄輝指出，共產黨永遠都會透過聯合次要敵人打擊主要敵人，其介入藍營黨魁選舉目的在於扶植相對「好控制」的人。他分析，中國排除實力較強、不易操控的郝龍斌，轉而扶植鄭麗文，「因為她在黨內是少數派、力量較弱，所以外部資源對她更重要，也更容易被控制」。

何澄輝進一步指出，在這次國民黨主席選舉中，5個候選人都「親中」，但最渴望中國支持、言論最過火的就是鄭麗文。他批評，其他人還在談「九二共識」，鄭已經說要讓所有台灣人都說自己是中國人，這就是關鍵差別。

他批評國民黨重蹈歷史覆轍，仍妄想「第四次國共合作」，但歷次國共合作結果都是「國民黨吃大虧、共產黨壯大」。他直言，哪一次國共合作國民黨有好處？每次都分裂、大亂。最後一次還差點被從歷史舞台上抹掉。

何澄輝強調，中共滲透的最終目的在顛覆台灣民主制度，「不管是親中或非親中政黨，都會被利用」，呼籲國民黨不要再自欺欺人，正式並面對法律制度的問題，維護台灣的民主制度。

