鄭麗文當選國民黨主席 柯志恩:相信她會修正兩岸政策

柯志恩期盼鄭麗文對國民黨的定位與政策，一定要與國會、縣市長充分溝通。（記者葛祐豪翻攝）

鄭麗文今（18日）當選國民黨主席，國民黨高雄市黨部主委柯志恩期盼她對國民黨的定位與政策，一定要與國會、縣市長充分溝通，也相信她會修正兩岸政策。

高雄市議會黨團書記長白喬茵則明講，希望新主席在公開場合的發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論。

柯志恩表示，這次黨主席競爭激烈，投完票後國民黨要團結，最重要的是明年地方選舉一定要贏，然後是2028。國民黨畢竟現在還是國會第一大黨，在很多政策及國民黨定位方向，黨主席一定要跟國會、縣市長充分溝通。畢竟國民黨的選舉是封閉式選舉，這次投票率不到五成，黨員結構與整個社會結構有一些落差，所以黨主席一定要跟社會對話。

針對鄭麗文有沒有需要調整或改善之處?柯志恩認為，封閉式的選舉，為了黨員需求可能會有一些比較振奮、激動談話，國民黨要贏得社會信任，一定要跟社會對話，包括兩岸政策，這是國民黨現在被貼標籤的部分，常會被民進黨見縫插針，「主席如何在跟社會對話中，不要讓大家只是往這方面去，讓我們的標籤被黏得更緊」，不然對於2028總統大選來說，是會比較辛苦的。

會不會擔心鄭麗文把國民黨帶往向中國靠攏，會不會染紅？柯志恩說，她個人並不擔心，鄭麗文當過立委，也選舉過，知道民眾的語言，當上主席後，應該有足夠智慧調整她的方向，「我相信她會修正，取得最大的共識!」，並做出最好的平衡。

國民黨高雄市議會黨團書記長、議員白喬茵，先祝福鄭麗文主席未來可以團結各方，帶領國民黨贏得2026縣市長選舉，再乘著勝利的氣旋，繼續讓2028年有機會政黨輪替。

白喬茵也說，國民黨歷經多次地方民意洗禮，早已是一個信奉民主、以台灣利益為優先的政黨，希望新任黨主席有這樣的自知之明，「不要再把國民黨拖進一個親共的泥淖，讓地方基層民代得不停地費力撕標籤」，所以請新任主席在公開場合的發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論，這艘船不好開，但起碼得想辦法避開顯眼的冰山。

