為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文當選國民黨主席 柯志恩:相信她會修正兩岸政策

    2025/10/18 19:19 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩期盼鄭麗文對國民黨的定位與政策，一定要與國會、縣市長充分溝通。（記者葛祐豪翻攝）

    柯志恩期盼鄭麗文對國民黨的定位與政策，一定要與國會、縣市長充分溝通。（記者葛祐豪翻攝）

    鄭麗文今（18日）當選國民黨主席，國民黨高雄市黨部主委柯志恩期盼她對國民黨的定位與政策，一定要與國會、縣市長充分溝通，也相信她會修正兩岸政策。

    高雄市議會黨團書記長白喬茵則明講，希望新主席在公開場合的發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論。

    柯志恩表示，這次黨主席競爭激烈，投完票後國民黨要團結，最重要的是明年地方選舉一定要贏，然後是2028。國民黨畢竟現在還是國會第一大黨，在很多政策及國民黨定位方向，黨主席一定要跟國會、縣市長充分溝通。畢竟國民黨的選舉是封閉式選舉，這次投票率不到五成，黨員結構與整個社會結構有一些落差，所以黨主席一定要跟社會對話。

    針對鄭麗文有沒有需要調整或改善之處?柯志恩認為，封閉式的選舉，為了黨員需求可能會有一些比較振奮、激動談話，國民黨要贏得社會信任，一定要跟社會對話，包括兩岸政策，這是國民黨現在被貼標籤的部分，常會被民進黨見縫插針，「主席如何在跟社會對話中，不要讓大家只是往這方面去，讓我們的標籤被黏得更緊」，不然對於2028總統大選來說，是會比較辛苦的。

    會不會擔心鄭麗文把國民黨帶往向中國靠攏，會不會染紅？柯志恩說，她個人並不擔心，鄭麗文當過立委，也選舉過，知道民眾的語言，當上主席後，應該有足夠智慧調整她的方向，「我相信她會修正，取得最大的共識!」，並做出最好的平衡。

    國民黨高雄市議會黨團書記長、議員白喬茵，先祝福鄭麗文主席未來可以團結各方，帶領國民黨贏得2026縣市長選舉，再乘著勝利的氣旋，繼續讓2028年有機會政黨輪替。

    白喬茵也說，國民黨歷經多次地方民意洗禮，早已是一個信奉民主、以台灣利益為優先的政黨，希望新任黨主席有這樣的自知之明，「不要再把國民黨拖進一個親共的泥淖，讓地方基層民代得不停地費力撕標籤」，所以請新任主席在公開場合的發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論，這艘船不好開，但起碼得想辦法避開顯眼的冰山。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播