中市議會黨團書記長李中質疑鄭麗文當選主席： 她還沒說不選2028總統

中市黨部主委顏文正希望新主席鄭麗文能為國民黨帶來新氣象。（記者蘇金鳳攝）

鄭麗文昨以黑馬之姿當選國民黨黨主席，在台中市的得票率更過半，對此，黨員心情各異，但都希望黨內趕快團結，打贏2026九合一選舉及2028的總統選舉，不過，中市黨團書記長李中則質疑，鄭麗文一直未對2028總統選舉表態，是否不參選?仍希望鄭麗文就任後還是要明確表態，避免重蹈2020、2024總統選舉的覆轍。

至於會不會擔心鄭麗文把國民黨帶往中國靠攏？國民黨基層都不回應。

對於鄭麗文當選黨主席，中市議會議長張清照恭喜鄭麗文當選，但他強調，國民黨現在最需要就是團結，在選後希望各界放下成見，在明年九合一縣市長、議員與里長選舉，還有未來的總統大選團結一起，贏得選戰。

立委黃健豪表示，尊重選舉結果，希望新主席帶領黨，能依多數民意，贏得多數中間選民的支持，重返執政，他也重申，黨員選後要團結，一致對外，也期待新主席能向黨員說明帶領黨的目標與願景，選舉時的承諾也不要讓黨員失望。

議會黨團書記長李中則表示，希望新任的黨主席鄭麗文能對2026年的九合一選舉趕快佈局，他目前最擔心的一件事就是，鄭麗文在兩次政見發表會，都未曾對2028年總統大選表態，一個擁有如此大權力的人，卻未明白說出不參選總統，萬一再上演前兩次總統大選，因為黨主席想參選總統，讓國民黨失去執政的機會，因此他希望鄭麗文上任趕快表態。

中市黨部主委顏文正則表示，恭喜鄭麗文當選，台中市是以鄭麗文第一高票，全國也是如此，未來黨務由她主持，希望新主席帶來新氣象，帶領國民黨繼續向前進，跟地方各種力量結合，2026再創新局，進取2028總統選舉。

鄭麗文在開票過程時一路長紅。（記者蘇金鳳攝）

