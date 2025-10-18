為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉 鄭麗文竹市得票過半 黨部人士憂國民黨走向紅統路線

    2025/10/18 19:37 記者洪美秀／新竹報導
    國民黨主席新竹市投票結果出爐，鄭麗文拿到過半得票數。圖為鄭麗文日前到新竹市拜會市議會議長許修睿情形。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席新竹市投票結果出爐，鄭麗文拿到過半得票數。圖為鄭麗文日前到新竹市拜會市議會議長許修睿情形。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席選舉今天投開票，新竹市投票結果出爐，竹市國民黨員總選舉人數8363人，共有2659人投票，投票率僅31.79%，其中鄭麗文獲1386票，得票率52.50%，郝龍斌拿到816票，得票率30.91%，羅智強拿到337票，得票率12.77%，其餘張亞中、卓伯源和蔡志弘3人共拿到101票。

    鄭麗文在竹市以過半得票數獲勝，地方黨部人員分析，此次投票率雖低，但凸顯基層黨員求新求變的想法，只是黨員也憂心鄭麗文未在地方耕耘，恐怕背後的紅統勢力已強勢壓境入台，對國民黨及台灣人來說，都不是很好的結果。尤其鄭麗文是激進派人士，未來可預期國民黨是個激進化的在野黨，不僅對民進黨執政會有很大壓力，更重要的是，台灣很可能會面臨「非統即獨」的選擇，過去國民黨堅持的穩健中間路線，恐怕也會面臨台灣選民的檢視。

    對於鄭麗文當選國民黨主席，地方黨部人士期許鄭麗文多到地方走動，把格局放大點，至於鄭麗文要把國民黨帶到何處？目前仍需觀察，因為鄭麗文的人格充滿風險與不確定性，更憂心鄭麗文會把國民黨洗成像中國的樣子，如果國民黨變成「台灣統促黨」，也非國民黨員樂見，國民黨目前需要的是團結，而不是分裂，如果鄭麗文將國民黨帶向急統的紅統派反對黨，將可能加速國民黨的分裂，更可能讓台灣人在無法信任民進黨時，也無法選擇國民黨。

