鄭麗文當選國民黨主席 挺郝龍斌的侯友宜8字回應

國民黨主席選舉進入開票尾聲，候選人、前藍委鄭麗文勝選大勢底定，現任國民黨主席朱立倫已向她祝賀。對於結果，選前挺郝龍斌的新北市長侯友宜回應，「為民打拚，繼續前行」。副市長劉和然期盼選後團結；藍委葉元之建議新任主席重視基層組織發展。

「為民打拚，繼續前行」

至於「國民黨親美和中」路線是否可能因鄭麗文有所改變？新北市黨部主委黃志雄認為，「和中」是必然路線，在全球佈局、兩岸定調上，無論是鄭麗文或候選人郝龍斌當選，應不至於有太大變化。

劉和然建議，選後團結更重要，現在國民黨最需要凝聚共識，找出共同目標，為國家與人民努力做事；期待鄭麗文帶領國民黨走向團結與成長，國民黨目前最重要、最迫切的是爭取更多民眾認同與支持。

葉元之說，感佩朱立倫過去的辛勞，相信新任主席可團結國民黨、在野力量，一起打贏2026年地方首長選舉和2028年總統大選，期許新主席重視發展基層組織、加強與基層的連結。

「親美和中」生變？黃志雄：應變化不大

新北市黨部主委黃志雄指出，新任主席一定有自己想法與整體佈局，最重要的必然是先安內，以及加緊腳步，在明年2月過年前，盤點、定調明年縣市首長選舉人選與時程，先打好2026才有可能2028重返執政；地方首長選舉則期許黨內盡力去拚，維持既有執政版圖並拿下多數縣市。

朱立倫曾指示黨內路線為「親美和中」，是否可能因為鄭麗文的立場傾向生變？黃志雄認為路線基本不會改變；他說，美國是重要合作夥伴，也不能對中國過於仇視、敵對，和中是必然路線，無論是郝或鄭當選，相信在全球佈局與兩岸定調上基本應不至於有太大變化，如此定調應也是符合黨內共識與全國人民期待國民黨努力的方向。

