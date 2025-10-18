為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    籲鄭麗文釐清中共介選疑雲 鍾佳濱：是受益者或受害者？

    2025/10/18 19:03 記者陳政宇／台北報導
    鄭麗文當選新任國民黨主席。（資料照）

    國民黨主席選舉今（18日）登場，由鄭麗文一路領先、當選新任黨主席。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，首先鄭麗文應釐清中共介選疑雲中扮演的角色，並說明國民黨與民眾黨、中國政黨間的競合關係，以及表態與台灣民主政黨共同因應中共介選威脅的立場。

    對於國民黨主席選舉結果，鍾佳濱今接受本報訪問表示，郝龍斌在選前曾指控境外勢力介入，儘管細節未獲證實，但鄭麗文也未否認此事。因此，鄭未來必須面對社會，尤其是國民黨內的質疑，「她是中共介選的受益者、還是受害者？」

    鍾佳濱說，台灣目前最大的兩個反對黨分別是「中國國民黨」與「台灣民眾黨」，不論黨名是「中國」或「台灣」，政黨領導人帶領政黨時，勢必要說清楚與台灣及中國其他政黨之間，究竟是競爭關係、還是合作關係？跟誰競爭、跟誰合作？

    鍾佳濱強調，民進黨最關切的是，若郝龍斌所言「中共介選」是事實，那就是對台灣民主的集體威脅；民進黨和台灣社會都期待，台灣的民主政黨能夠合作來因應這項威脅，鄭麗文也應該讓社會清楚知道，國民黨是否願意合作，共同面對因應中共介選的威脅。

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

