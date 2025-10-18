鄭麗文當選黨主席 北市議長戴錫欽曝將辭市黨部代理主委

國民黨北市黨部代理主委、議長戴錫欽。（資料照）

國民黨主席選舉結果出爐，鄭麗文擊敗各候選人出任黨魁，國民黨台北市黨部代理主委、北市議會議長戴錫欽表示，他預計會辭去代理主委的職務，並尊重新任主席布局安排；他也強調，無論如何都要整合內部，也希望要讓黨意契合主流民意。

戴錫欽表示，此次選舉結果是經由黨員自主投票產生，尊重黨員的投票結果，候選人就是兌現先前的政見，他尊重新任黨主席的布局、安排，由於先前是黨主席朱立倫找他暫時幫忙，他也預計會向黨中央提出辭呈，讓新任黨主席能夠全面來佈局；他強調，不論之後擔任什麼職務，都會跟黨中央配合，也希望能契合主流民意。

他說，這次六位候選人都很優秀，黨員已經做出決定，當選者也不妨參考其他候選人的政見，重點是匯聚多數黨員的民意，對內部整合也有幫助，也盡量不要跟主流民意脫節。

至於是否擔心國民黨染紅？戴錫欽說，候選人都有提出主要看法，鄭麗文有提出延續前主席連戰路線，不要怕被抹紅，該做的交流要持續，這也是國民黨一貫的主張；至於扣不扣紅帽子，主動權不在於國民黨，重點是在交流的過程中，不要落於被吃豆腐的下場，過去國民黨在這方面論述不夠強，未來要如何說服民眾，讓多數人接受兩岸交流，其實是有助於和平、有利於台灣長遠的利益，也不會被矮化，要更強化與民眾接軌。

