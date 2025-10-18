「野百合」想不到鄭麗文會變這樣！李忠憲曝中國為何喜歡她

國民黨主席選舉由鄭麗文勝選。（資料照）

國民黨主席選舉由鄭麗文勝選。成大教授李忠憲指出，為什麼中共喜歡鄭麗文？因為她讓「統戰成本」降低。北京不再需要與深藍元老周旋，而能直接透過她進行「政策輸入」。她的語言、包裝與姿態比韓國瑜更靈巧，更能說服國際媒體「這是一個開放、理性的國民黨」。但這種柔性親中，比剛性統一論更危險——它會讓「併吞」顯得像「對話」，讓侵略被誤解為溝通。

李忠憲今日在臉書發文指出，他和鄭麗文同屬「野百合學運」一代，如果有人穿越時空回去告訴他，台上拿著麥克風慷慨激昂的鄭麗文會變成國民黨主席，他一定會認為那個人是瘋子。他對鄭麗文並不陌生，野百合學運的一代，是台灣政治覺醒的時刻，也是許多青年相信理想可以改變命運的年代。更諷刺的是，她還曾是「外省人台獨促進會」的重要成員，那時她談自由、談人權、談台灣主體性，言詞比現在任何一位綠營青年都還激進。

但政治的旅程，有時不過是一場長達三十年的人格試煉，李忠憲說。他指出，鄭麗文因「舔耳案」轉投國民黨，在替連戰慶生時穿著艷麗跳康康舞，這代表她將「生存」置於一切價值之上。她不是紅統，也不真信那一套「我是中國人」話語。她的唯一信仰，是對自己有利的選擇。她是機會主義者、虛無主義者、也是馬基維利主義者的集合體。李忠憲說，許多台派朋友感到恐懼，害怕她當選會讓國民黨完全紅化。但他的看法恰好相反。

李忠憲表示，中國會喜歡鄭麗文，是因為她讓「統戰成本」降低。北京不再需要與深藍元老周旋，而能直接透過她進行「政策輸入」。她的語言、包裝與姿態比韓國瑜更靈巧，更能說服國際媒體「這是一個開放、理性的國民黨」。但這種柔性親中，比剛性統一論更危險——它會讓「併吞」顯得像「對話」，讓侵略被誤解為溝通。

李忠憲最後表示，中國國民黨的毀滅，當然是台灣「沒有2028」的骨牌之一，他並不害怕鄭麗文當選國民黨黨主席。因為命運從來不只是光明的一面。鄭麗文的崛起，也許正是歷史沉淪的前奏。當虛偽的面具被撕下，真實的價值才會被重新確認。「我們要做的，不是恐懼誰掌權，而是準備好在歷史墜落的那一刻，成為讓真理回升的力量。」

