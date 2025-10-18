為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    鄭麗文當選國民黨主席！胡采蘋籲綠營吸收藍營「這一派」

    2025/10/18 18:43 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席選舉今日落幕，由鄭麗文勝出。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席選舉今日落幕，由鄭麗文勝出。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席選舉今日落幕，由鄭麗文勝出，她將成為國民黨第二位女性黨主席。然而，外界認為鄭麗文背後有中國勢力暗中介入本次選舉，這次選舉也意味著「中華民國派」不再當權。對此，財經網紅胡采蘋建議，綠營應該做好未來逐步吸納國民黨反共派的準備，「人家能下棋，我們也能下，而且還要下贏。」

    胡采蘋今日在粉專「Emmy追劇時間的貼文」發文表示，鄭麗文當選國民黨主席之後，建議綠營應該做好未來逐步吸納國民黨反共派的準備，中共的手進一步伸進台灣政壇，必然有一部分人無枝可依，政治理念的碰撞必然會逐步造成板塊挪移，綠營自己應該要做好準備，思想上的和策略上的，要有方法、有謀略。

    胡采蘋警告，不要讓這些人流向白營，形成民眾黨吃掉國民黨的結果，甚至一部分白營也是可以鬆動的，目標就是2028連任。「蔡英文一上任為什麼用老藍男，為什麼即使在北門會受盡柯文哲羞辱，也很難放掉這條線，就是這個道理」。

    胡采蘋也表示，讓人家感覺到有希望、有政治生命延續的可能性，不需要真的委以重任，但是不要熄滅人家的希望，這樣才能成為共主。「人家能下棋，我們也能下，而且還要下贏。」

