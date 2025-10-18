落選喊團結！羅智強：相信鄭麗文可帶領國民黨打贏2026、2028選戰

國民黨主席選舉18日舉行投開票，結果出爐後，候選人羅智強（左）發表感言。（記者方賓照攝）

國民黨主席選舉結束，前立委鄭麗文當選新任主席。落選的現任立委羅志強表示，選舉的結束就是國民黨攜手團結的開始，相信在鄭麗文的帶領下，國民黨一定會有更團結的榮景，也一定能夠為台灣的民主做最好的保護，同時帶領國民黨打贏2026年、2028年這兩場至關重要的選戰。

羅智強表示，他已經打電話給鄭麗文，親自獻上祝福、祝賀之意，選舉的結束就是國民黨攜手團結的開始，相信新主席鄭麗文一定能夠把國民黨帶向更團結、更有戰鬥力，也更能夠去跟民進黨抗衡，來幫助國民黨贏得重返執政之路。

羅智強表示，除了恭喜鄭麗文主席之外，也要特別謝謝現任黨主席朱立倫及他的團隊 在過去這些年帶領了國民黨，不斷的克服難關，也讓國民黨地方的大選勝選，國會成為最多數的第一大黨，這些都是朱立倫與其團隊共同努力的結果。

羅智強表示，他也要特別感謝這次一起參選的前台北市長郝龍斌、孫文學校總校長張亞中、蔡志弘教授及前彰化縣長卓伯源，這一場黨主席選舉應該是國民黨主席選舉最熱鬧的一場，參選的人最多，大家各自把對於國民黨的理念、想法暢快的表達出來，相互激盪、也相互激勵，一定可以幫國民黨思考出未來更好藍圖，也作為新當選主席重要的參考。

羅智強說，他要特別感謝他的支持者和團隊，在選戰過程中陪他一路往前邁進努力，雖然沒有勝利，但他覺得個人的勝利從來不是重點，重點是國民黨的勝利、中華民國的勝利。再次恭喜、祝福鄭麗文，相信在她帶領下，國民黨一定會有更團結的榮景，也一定能為台灣的民主做最好的保護，同時帶領國民黨打贏2026年、2028年這兩場至關重要的選戰。

