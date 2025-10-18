為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文掌國民黨埋「2大隱憂」吳思瑤：恐擺脫不了中共影響

    2025/10/18 18:42 記者陳政宇／台北報導
    立委吳思瑤分析，新當選國民黨主席的鄭麗文未來上任後有2個隱憂、2個挑戰、以及2個期許。（資料照）

    立委吳思瑤分析，新當選國民黨主席的鄭麗文未來上任後有2個隱憂、2個挑戰、以及2個期許。（資料照）

    國民黨主席選舉今（18）日結果出爐，由前立委鄭麗文擊敗群雄當選。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤分析，鄭麗文未來上任後有2個隱憂、2個挑戰、以及2個期許，國民黨恐擺脫不了中共的影響力，鄭在藍營的影響力及領導力也是一項危機。

    吳思瑤今接受本報訪問指出，第一個隱憂是，鄭麗文領導的國民黨，其所代表的路線、以及中國所扮演的角色，讓社會擔憂國民黨將擺脫不了中共的影響力。其次，鄭麗文個人是從民進黨轉投國民黨，在藍營內並非根正苗紅，其輩份與影響力能否有效地領導最大在野黨，加上這次黨主席選舉所造成的裂痕，種種因素加總，都會是影響鄭麗文領導力的隱憂。

    在挑戰方面，吳思瑤指出，立法院是當前最核心的政治舞台，國會的運作路線尤其重要，鄭麗文未來能否突破國民黨團傅崐萁的路線，做出調整或產生影響力，否則恐將出現「一個黨、兩股勢力」的狀況。此外，鄭能否突破一年多來的「藍白合」框架，也是一大挑戰。

    話鋒一轉，吳思瑤也提出兩點期許。民進黨希望理性對話的路線不會改變，在福國利民的議題上持續合作；也期盼國民黨是一個反映台灣民意的政黨。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播