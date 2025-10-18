鄭麗文掌國民黨埋「2大隱憂」吳思瑤：恐擺脫不了中共影響

立委吳思瑤分析，新當選國民黨主席的鄭麗文未來上任後有2個隱憂、2個挑戰、以及2個期許。（資料照）

國民黨主席選舉今（18）日結果出爐，由前立委鄭麗文擊敗群雄當選。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤分析，鄭麗文未來上任後有2個隱憂、2個挑戰、以及2個期許，國民黨恐擺脫不了中共的影響力，鄭在藍營的影響力及領導力也是一項危機。

吳思瑤今接受本報訪問指出，第一個隱憂是，鄭麗文領導的國民黨，其所代表的路線、以及中國所扮演的角色，讓社會擔憂國民黨將擺脫不了中共的影響力。其次，鄭麗文個人是從民進黨轉投國民黨，在藍營內並非根正苗紅，其輩份與影響力能否有效地領導最大在野黨，加上這次黨主席選舉所造成的裂痕，種種因素加總，都會是影響鄭麗文領導力的隱憂。

在挑戰方面，吳思瑤指出，立法院是當前最核心的政治舞台，國會的運作路線尤其重要，鄭麗文未來能否突破國民黨團傅崐萁的路線，做出調整或產生影響力，否則恐將出現「一個黨、兩股勢力」的狀況。此外，鄭能否突破一年多來的「藍白合」框架，也是一大挑戰。

話鋒一轉，吳思瑤也提出兩點期許。民進黨希望理性對話的路線不會改變，在福國利民的議題上持續合作；也期盼國民黨是一個反映台灣民意的政黨。

