鄭麗文當選國民黨主席！網嘆：中共打贏「第3次國共內戰」

國民黨主席改選由鄭麗文勝出。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席選舉今日舉行，最後由鄭麗文勝出。自候選人郝龍斌選前指出，這場選舉遭到中國介入後，相關議題引發外界關注。如今鄭麗文贏得選舉，不少網友嘆：「中共贏下第三次國共內戰。」

國民黨主席選舉今日4點投票結束，並開始開票作業。過程中鄭麗文一路領先，晚間開票結果出爐，確定由鄭麗文勝出。在開票前，郝龍斌與「戰鬥藍」發起人趙少康，不斷表示遭到中共網軍介入選舉，然而卻遭紅、藍聯手圍剿。

也有分析指出，鄭麗文若當選，中國將發現「流量可以取代組織」，中國將不需再靠傳統的統戰管道，而能直接透過演算法選出「可被操控的黨主席」。國民黨會變成中國AI輿論實驗的前線基地，黨內每一個人都將被流量的邏輯重新定義。

鄭麗文當選後，Threads等社群上，不少網友感慨表示：「第三次國共內戰，很明顯的共產黨人又再一次掌握住了國民黨」、「國民黨新一代戰鬥藍遭遇第三次國共內戰，也還是要輸了」、「悲報，中共贏下第三次國共內戰」、「國民黨終究打不贏共產黨」。

曾演唱大罷免之歌《多山的小島》的女歌手徐小花表示，鄭麗文當選，就代表時隔80年國民黨再度輸給中國共產黨，也就代表中共不再需要國民黨，台灣政治的局面變成民進黨、中共黨（國民黨）、小中共黨（民眾黨），「國民黨真的很廢，一百多年來要輸給共產黨幾次蛤？」

粉專jameshsiehtaiwan則表示，「有夠靠X，其他5個XX的票加起來，還沒有一個紅統鄭麗文的多。」他也說，反共，對國民黨就是一大個笑話，「不，你們國民黨70年來，就是一個史上最難笑的笑話。」

