國民黨主席選舉鄭麗文贏了 朱立倫宣布了

國民黨主席朱立倫宣布，這次黨主席選舉由鄭麗文勝出。（記者方賓照攝）

雖然開票還未結束，但國民黨主席朱立倫在傍晚6點向媒體宣布，這次黨主席選舉由號次5號的候選人、前國民黨立委鄭麗文勝出，鄭麗文未來將成為國民黨史上第2位女性黨魁。

國民黨主席朱立倫傍晚率黨務主管現身中央黨部開票中心發表談話指出，他已經向鄭麗文表達恭喜之意，但最重要的結果還是要等全部開票統計完成後，由中央選監委員會召集人、國民黨副主席連勝文宣布結果，稍後鄭麗文會到中央黨部，在連勝文宣布開票結果後與媒體見面。

請繼續往下閱讀...

朱立倫指出，他也與其他5位候選人分別通過電話，感謝大家為黨內民主參與，共同為國民黨奉獻犧牲，讓這場選舉更加精采，也希望在未來新的黨主席領導下，國民黨能更好、更強，贏得民心以及2026、2028選舉。

朱立倫還說，這次選舉過程大家都辛苦了，他要表達感謝之意，感謝全黨在他過去4年任內，大家一起克服難關，並期許未來在新主席的帶領下繼續加油，而他也永遠會是國民黨的志工，幫大家加油。

連勝文則指出，依照國民黨主席選舉辦法第7條規定，由得票數最高者當選，因此獲得最高票的鄭麗文當選為黨主席，同時依據選舉作業細則規定將送中央選監會審定後予以公告。

國民黨將在21日公告黨主席當選人名單，22日把選舉結果陳報中常會核備，11月1日於台北市成功高中召開全國代表大會，進行新舊任黨主席交接。

國民黨副主席連勝文宣布，獲得最高票的鄭麗文當選為黨主席，同時依據選舉作業細則規定將送中央選監會審定後予以公告。（記者方賓照攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法