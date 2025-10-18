賴清德到雲林黨務座談 傾聽地方黨公職聲音

民進黨主席、總統賴清德驚嚇五到虎尾與地方黨公職召開黨務座談會。（圖由雲林縣黨部提供）

民進黨主席、總統賴清德今（18）日下午到雲林虎尾與地方黨公職舉辦座談會。秘書長徐國勇會前受訪說，與地方黨公職交流盼讓執政更順利，此外座談雖會談到地方選舉，不過今天並不會有結論。

民進黨中央黨部下午4點半在臺灣菸酒虎尾營業所發貨中心會議室舉辦「與地方黨公職座談會」，秘書長徐國勇、副秘書長何博文、翁世豪等中央黨部人員陸續到場，縣黨部主委、立委劉建國、前雲林縣長蘇治芬等地方黨公職共23人到場。大約5點15分左右，賴主席車隊抵達，與地方黨公職簡單寒暄後，一行人一起進入會議室。

徐國勇會前受訪說，此行目的是與地方黨公職意見交流與座談，聽聽大家的意見，民進黨往前走、愛護這塊土地的心，不論黨中央或黨公職人員都是一樣的。如何讓台灣更好，執政更順利，是此行交換意見最重要的。

徐國勇說，「聽意見是最重要的」，再從這些意見，找出大家共同最有共識的想法一起往前走。主席因是總統，不管在施政或者黨政方面都要帶著大家一起往前走，多次的座談會聚焦民生、經濟等方面都有，針對黨公職人員在乎的議題，在做選民服務時，民眾最在意的事情，都要趁這個機會跟總統反映，另在黨務方面也和黨中央反映。

記者接著問，是否會談到2026地方選舉，會中是否會有結論？徐國勇說，會談到一點選舉相關事，但雲林縣長人選，則是選對會要決定，總統不會在這裡做出決策，一定要經過選對會，再由選對會再提出建議給主席，最後還要經過中執委通過，所以不可能在這裡都通過什麼人選。

「當然選對會的召集人是我」，徐國勇說，有什麼意見都會帶回選對會討論，如果說有關選舉的事務的話一定是這樣子，至於地方黨公職反應的政務問題也會反映給行政院，做相關處理。

最後媒體再問，「雲林縣算是一個很艱困的選區嗎？」徐國勇說，每一個地方對民進黨來講，都要審慎以對 ，對於選舉的態度，就像當時他上任時強調的一個字「贏」。

民進黨主席、總統賴清德驚嚇五到虎尾與地方黨公職召開黨務座談會。（記者李文德攝）

