為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德到雲林黨務座談 傾聽地方黨公職聲音

    2025/10/18 18:11 記者李文德／雲林報導
    民進黨主席、總統賴清德驚嚇五到虎尾與地方黨公職召開黨務座談會。（圖由雲林縣黨部提供）

    民進黨主席、總統賴清德驚嚇五到虎尾與地方黨公職召開黨務座談會。（圖由雲林縣黨部提供）

    民進黨主席、總統賴清德今（18）日下午到雲林虎尾與地方黨公職舉辦座談會。秘書長徐國勇會前受訪說，與地方黨公職交流盼讓執政更順利，此外座談雖會談到地方選舉，不過今天並不會有結論。

    民進黨中央黨部下午4點半在臺灣菸酒虎尾營業所發貨中心會議室舉辦「與地方黨公職座談會」，秘書長徐國勇、副秘書長何博文、翁世豪等中央黨部人員陸續到場，縣黨部主委、立委劉建國、前雲林縣長蘇治芬等地方黨公職共23人到場。大約5點15分左右，賴主席車隊抵達，與地方黨公職簡單寒暄後，一行人一起進入會議室。

    徐國勇會前受訪說，此行目的是與地方黨公職意見交流與座談，聽聽大家的意見，民進黨往前走、愛護這塊土地的心，不論黨中央或黨公職人員都是一樣的。如何讓台灣更好，執政更順利，是此行交換意見最重要的。

    徐國勇說，「聽意見是最重要的」，再從這些意見，找出大家共同最有共識的想法一起往前走。主席因是總統，不管在施政或者黨政方面都要帶著大家一起往前走，多次的座談會聚焦民生、經濟等方面都有，針對黨公職人員在乎的議題，在做選民服務時，民眾最在意的事情，都要趁這個機會跟總統反映，另在黨務方面也和黨中央反映。

    記者接著問，是否會談到2026地方選舉，會中是否會有結論？徐國勇說，會談到一點選舉相關事，但雲林縣長人選，則是選對會要決定，總統不會在這裡做出決策，一定要經過選對會，再由選對會再提出建議給主席，最後還要經過中執委通過，所以不可能在這裡都通過什麼人選。

    「當然選對會的召集人是我」，徐國勇說，有什麼意見都會帶回選對會討論，如果說有關選舉的事務的話一定是這樣子，至於地方黨公職反應的政務問題也會反映給行政院，做相關處理。

    最後媒體再問，「雲林縣算是一個很艱困的選區嗎？」徐國勇說，每一個地方對民進黨來講，都要審慎以對 ，對於選舉的態度，就像當時他上任時強調的一個字「贏」。

    民進黨主席、總統賴清德驚嚇五到虎尾與地方黨公職召開黨務座談會。（記者李文德攝）

    民進黨主席、總統賴清德驚嚇五到虎尾與地方黨公職召開黨務座談會。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播