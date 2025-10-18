民進黨台南市長初選》萬人造勢挺林俊憲 陳亭妃跑基層接招

立委林俊憲今舉辦台南市長初選造勢大會，近萬人湧入現場。（記者王姝琇攝）

民進黨台南市長初選候選人林俊憲今天封街舉辦大造勢，外界視為初選競選總部成立，午後支持者陸續進場最高峰近1萬人次。林俊憲用沙啞的聲音在台上吶喊，承諾爭取最多資源，實現台南更好、更幸福的生活。

民進黨高雄、台南及嘉義縣黨內初選，日期確定落在明年1月12至17日執行民調，有意爭取台南市長大位的立委林俊憲、陳亭妃動作頻頻，林俊憲10月一連舉辦3場政策發佈會後，今天下午在安平市政府前封街，以「台南最好－幸福實現團結大會」為題舉辦造勢活動，亦象徵初選競選總部成立，現場「凍蒜」聲不斷。市長黃偉哲也現身助講，被解讀為表態意味濃厚。

林俊憲表示，這場大會是參選起步後首場大型造勢，展現出團結的台南隊，要讓城市更好，未來會更努力爭取黨的提名、贏得市長大選；他說，「對民調當然有信心，我們準備好了！團結就是力量，承諾為台南爭取最多資源、建設台南。」

陳亭妃表示，後援會從8年前成立就持續運作，從未間斷，因此不會另外再成立「初選」競選總部，盡可能掌握沒有開會的時間走入基層直接接觸民眾，讓人民感受陳亭妃的熱情與溫度，找回人民的感動，持續深耕與服務。

萬聖節快到了，陳亭妃不改以往小朋友對妃妃姐姐萌樂園的熱愛，推出一系列親子萬聖節活動，讓台南每個角落都充滿笑聲與驚喜，包含19日的「親水萌樂園」將在永康總圖前草地、25至26日在成大商場舉辦「叢林氣墊萌樂園」。

