賴清德重申「有台灣才有中華民國」、 簽和平協議妄想得到和平這是假和平

總統賴清德強調，有台灣才有中華民國，捍衛中華民國必須先守護台灣。（記者李惠洲攝）

賴清德總統今（18日）下午在高雄參加「平復國家不法暨頒發名譽回復證書典禮」致詞時強調，有台灣才有中華民國，捍衛中華民國必須先守護台灣，和平不可能靠一張協議就能得到 ，「簽和平協議妄想得到和平，這是假和平!」

賴清德指出，國民黨統治時代，1949年5月20日宣布戒嚴，總共有38年之久，在這段黑暗時期，國家機器沒保護人民，反而迫害人民、傷害人權，很多人被抓去關、甚至失去生命，讓人不捨。

請繼續往下閱讀...

他說，但台灣有何其有幸，轉型為民主時代，能平復黑暗時期種種不法傷害人權的事情。這幾十年來，民主台灣就是2300萬人在國際上最明確的定位，台灣已經是亞洲民主燈塔，享受民主自由的生活，但不能忘記過去，要記取教訓檢討改進。未來要對受影響的人，持續頒發名譽回復證書 ，不能讓這種不幸的事情，在台灣再度發生。

賴清德強調，他身為總統與三軍統帥，有不可推卸的責任，第一要好好守護台灣，讓國家繼續發展。有主權才有國家，台灣的情況特殊，雖然國家認同分歧，但也有原則，「就是有台灣才有中華民國」，捍衛中華民國必須先守護台灣，要永遠堅持民主、自由的憲政體制，同時堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，須由2300萬人決定。

賴清德表示，第二點會率領團隊結合台灣各界，保護台灣人民性命財產安全，最主要目標就是和平。「台灣必須以民主為指南針，和平作為台灣的燈塔」，大家團結一致向前行 。但他也提醒，大家對和平有理想、但不要有幻想，和平不可能靠一張協議就能得到，「簽和平協議妄想得到和平，這是假和平!」，和平也不可能藉由中國主張九二共識、一個中國的原則就能得到和平，和平必須靠實力。

賴說，只要軍民團結合作，不分族群守護台灣，才能得到和平。從蔡英文總統到他的10年執政，都非常強調要提高國防力量、提高國防預算，不只是對外軍事採購或推動國防自主，才有可能經由備戰達到避戰的目標，才有可能得到真正的和平。

賴清德強調，第三點，他會好好發展經濟，不只要好，還要有韌性，要改變過去對外投資都放在中國的情形，一定要立足台灣、佈局全球、行銷全世界。「台灣一定要走入世界，無論是政治、外交或是產業，這都是我們要走的路，而非走回頭路」， 如此台灣才有未來，這些不幸的事情才不會在台灣繼續發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法