8月至外交部授旗 iTaiwan拉力車隊創國際賽佳績分享榮耀

亞洲車神、中華安駕學會理事長陳和皇率領的「iTaiwan Rally Team」近日勇奪亞洲賽佳績，外交部長林佳龍在社群曬出8月與車隊一行合照。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（17）日透過社群平台指出，台灣 iTaiwan代表隊在「2025第三十屆亞洲拉力賽（Asia Cross Country Rally）」勇奪T1-E（電動車）組冠軍及女子組亞軍，象徵台灣運動家精神與民間熱情持續在國際舞台發光發熱，日前並帶著兩座獎盃前來外交部分享榮耀，也特別感動台灣駐泰國代表處外交同仁在賽場揮舞國旗加油支持。

林佳龍表示，今年8月亞洲車神、中華安駕學會理事長陳和皇率領「iTaiwan Rally Team」的選手們前來外交部拜會與授旗。前幾天，代表隊帶著2座獎盃分享榮耀，林佳龍也恭喜代表隊為台灣的汽車產業再度寫下輝煌的歷史。

林佳龍指出，這次由理事長陳和皇與Youtuber「普通女子孫女」組隊參加電動車組，而陳和皇的女兒陳怡文及消防員沈雯玟則出賽女子組。林佳龍轉述代表隊的分享提到，在為期8天的嚴峻賽事中，需要高度體能、隨機應變的判斷力與默契，憑藉台灣人永不放棄的韌性，與世界越野好手激戰到最後一刻，最終奪下冠軍與女子組亞軍的佳績。林佳龍透露，代表隊告訴他，看見台灣駐泰國代表處的外交同仁，在現場揮舞國旗為台灣代表隊加油時，心中充滿感動，

林佳龍提到，在會面交流時，他再次見到大家熟知的Youtuber孫女，孫女在陳和皇的邀請下參賽，除了擔任co-driver領航員，更將整段準備與比賽歷程剪輯成影片，分享在她的頻道「普通女子孫女」，包含賽前接受陳和皇的特訓，學習怎麼寫「路書」報下一個路況、陷車時的突發狀況等等。影片中，孫女提到，「這場比賽你會看見速度與激情、追趕與廝殺，但也會有第一名發現第二名陷車時，停下來幫助對手，再繼續比拼的風景。」林佳龍認為，這樣的精神，正如同面對重大災害時，台灣與各國互助合作的情景。

林佳龍表示，長期以來，安駕協會投入消防人員越野駕駛的專業訓練，強化消防人員在泥沼、礫石、陡坡、溪流等惡劣地形中操控車輛的能力，林佳龍也鼓勵協會將賽事的經驗分享給更多消防從業人員。

林佳龍指出，總統賴清德積極推動全社會防衛韌性，外交部也計畫籌組以防救災專業為核心的國際組織，盼在公私協力合作下，與各國相關單位進行防救災經驗分享、相互訓練，共同提升成員國家的社會韌性。林佳龍認為，台灣的民間團體與企業是「總合外交」不可或缺的力量，他並感謝中華安駕學會的努力，不僅將台灣品牌推向世界，更展現運動家精神與民間熱情，為台灣在海外再添光榮。

