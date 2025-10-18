鄭麗文一路領先！顏擇雅：「中華民國派」國民黨內不再當權

國民黨主席候選人鄭麗文。（記者陳逸寬攝）

今天是國民黨主席改選投票日，下午4點投票結束，開始開票作業，候選人鄭麗文一路領先。作家顏擇雅表示，她不認為反共的「中華民國派」在國民黨內已經團滅。只能說，不再當權。這是1927年至今，98年來第一次，這一派在國民黨內不再當權。

顏擇雅今日在臉書發文表示，一直以為「野百合世代」人物目前爬最高的是高雄市長陳其邁，還有外交部長林佳龍。沒想到鄭麗文後來居上。回到1992年，有誰能預測23年後的發展竟然如此？

請繼續往下閱讀...

顏擇雅指出，民進黨創黨以來，脫黨然後站到對立面的已不知凡幾。朱高正、施明德、陳文茜、郭正亮等等。沒想到如今拿到最高權位、可以調度最多資源的竟然是鄭麗文。此事也顯示中天關台，是「打斷手骨顛倒勇」。將來中共對台單位會更重視旺旺中時集團，不管是台灣輿情掌握，還是對台灣政治的影響力。

顏擇雅說，當然另一解讀，是國民黨的黨員組成已「中天」化，偏離藍營基層中間值了。她不認為反共的中華民國派在國民黨內已經團滅。只能說，不再當權。這是1927年至今，98年來第一次，這一派在國民黨內不再當權。

最後她也表示，國民黨好努力要讓10月25日台灣光復節恢復放假。沒想到就在中華民國「光復」台灣80週年的前夕，中華民國派竟然痛失國民黨黨主席的位子。「這太諷刺了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法