為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文一路領先！顏擇雅：「中華民國派」國民黨內不再當權

    2025/10/18 17:17 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席候選人鄭麗文。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文。（記者陳逸寬攝）

    今天是國民黨主席改選投票日，下午4點投票結束，開始開票作業，候選人鄭麗文一路領先。作家顏擇雅表示，她不認為反共的「中華民國派」在國民黨內已經團滅。只能說，不再當權。這是1927年至今，98年來第一次，這一派在國民黨內不再當權。

    顏擇雅今日在臉書發文表示，一直以為「野百合世代」人物目前爬最高的是高雄市長陳其邁，還有外交部長林佳龍。沒想到鄭麗文後來居上。回到1992年，有誰能預測23年後的發展竟然如此？

    顏擇雅指出，民進黨創黨以來，脫黨然後站到對立面的已不知凡幾。朱高正、施明德、陳文茜、郭正亮等等。沒想到如今拿到最高權位、可以調度最多資源的竟然是鄭麗文。此事也顯示中天關台，是「打斷手骨顛倒勇」。將來中共對台單位會更重視旺旺中時集團，不管是台灣輿情掌握，還是對台灣政治的影響力。

    顏擇雅說，當然另一解讀，是國民黨的黨員組成已「中天」化，偏離藍營基層中間值了。她不認為反共的中華民國派在國民黨內已經團滅。只能說，不再當權。這是1927年至今，98年來第一次，這一派在國民黨內不再當權。

    最後她也表示，國民黨好努力要讓10月25日台灣光復節恢復放假。沒想到就在中華民國「光復」台灣80週年的前夕，中華民國派竟然痛失國民黨黨主席的位子。「這太諷刺了。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播