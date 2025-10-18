落實轉型正義 余登發、湯德章、王富獲賴清德頒發名譽回復證書

總統賴清德（左二）頒發名譽回復證書，給余登發老縣長（右起）、王富、湯德章三人的家屬。（記者李惠洲攝）

高雄是台灣民主發展的關鍵現場，為落實轉型正義並回應歷史，權利回復基金會今（18日）下午在「美麗島事件」發生地捷運美麗島站大廳，舉辦「平復國家不法暨頒發名譽回復證書典禮」，頒發「名譽回復證書」給二二八事件、白色恐怖時期受難的前輩，包含余登發老縣長、湯德章律師、王富等三人家屬；總統賴清德、行政院卓榮泰院長親自出席，共同見證國家修復正義的重要時刻。

余登發是日治台灣鳳山廳橋仔頭庄人，曾任高雄縣縣長，1979年曾因「通匪」罪名逮捕，由於他是台灣戒嚴時期黨外運動政治人物，有功於台灣民主運動，被喻為台灣民主先驅、「赤腳政治家」。

湯德章出生台南，1947年在二二八事件中，他作為市民代表挺身而出，想平息亂局，卻被認為是叛亂主謀而被捕，經嚴刑拷問後遭槍決身亡。王富則於1947年二二八事件時，在高雄鼓山區河邊里自宅，無故遭國府軍隊逮捕，羅織「內亂」罪名，羈押9個月，並遭刑求。

賴清德總統今天下午親自頒發名譽回復證書，給三位政治受難者家屬，余登發由孫子余政道代表受證、湯德章由孫子湯景盛代表受證、王富由女兒王梅花代表受證。行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳、高雄市長陳其邁等人出席典禮，展現政府對於回復受難者名譽的高度重視。

卓榮泰強調，行政院自111年起設置「推動轉型正義會報」，由院長親自擔任召集人，具體落實轉型正義相關業務；112年設立「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，專責辦理被害者的生命或人身自由受侵害賠償金給付，及核發被害者及其家屬名譽回復證書等權利回復相關業務。

卓榮泰說，權利回復基金會截至今年8月底，已核定被害者生命或人身自由受侵害賠償金2454案，通過名譽回復證書3842件，並就32筆不動產、7筆動產作出返還原財產決定；446筆不動產及186件動產做出金錢賠償決定，共計賠償逾68億元，但還有7成尚未完成；他也強調，台灣絕對不走回頭路，不容許境外勢力讓台灣重回威權。

高雄市長陳其邁則說，高雄是台灣民主發展的關鍵所在地。在戰後二二八事件、1950 年代的白色恐怖、1979年的美麗島事件及橋頭事件。高雄人民一次又一次，在威權的威脅下，選擇站出來對抗威權。為了自由、人權、公義發聲，這些事件讓高雄變成台灣民主化過程當中，可以說是所有台灣人記憶的座標。

陳其邁強調，這是面對歷史、守護正義的一步，這些生命的故事，就是台灣民主自由的故事，不能忘記；市府未來會與中央、民間繼續合作，透過文化保存、教育推廣與人權地景的再生，讓高雄這座城市，不只是民主的起點，更加是記憶與和解的所在。

權利回復基金會在美麗島事件發生地的捷運美麗島站大廳，舉辦「平復國家不法暨頒發名譽回復證書典禮」。（記者李惠洲攝）

總統賴清德（中）、行政院長桌榮泰（右）獻花表達追思。（記者李惠洲）

