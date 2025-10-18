為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    再曬吳姓工程師律師函！黃國昌喊「截圖是真的」將告《鏡週刊》

    2025/10/18 17:02 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    《鏡週刊》槓上民眾黨主席黃國昌，今日報導指黃國昌移花接木用假對話截圖矇騙社會。黃國昌回應，吳姓工程師昨天透過傳訊息向他致歉，黃下午更在臉書貼出吳姓工程師委任律師的律師函，表示這證實他貼的截圖全部都是真的，黃國昌要求鏡週刊、鏡電視應公開道歉，下週將對其正式訴追法律責任，並向NCC檢舉要求依法論處。

    鏡週刊今日報導，已經聯繫上吳姓工程師查證，吳強調該截圖並非和黃國昌的對話，而是「他傳給央廣工會幹部的內容」，黃移花接木，令人不齒。報導還斥責黃國昌，捏造對話截圖，「對本刊記者抹黑、霸凌，企圖矇騙社會，行徑至為惡劣。」

    黃國昌今日指出，吳姓工程師昨天傳訊息向他致歉，對話都在他的手機中，吳姓工程師昨晚也在他臉書發文下方具名道歉。黃國昌下午再發文，表示他已經收到吳姓工程師委任律師的律師函，「證實我貼的截圖全部都是真的」。他還說，鏡傳媒如此的假新聞，才是真正的「令人不齒」！

    黃國昌要求鏡週刊、鏡電視應公開道歉，並表示他下週將對其正式訴追法律責任，並向NCC檢舉要求依法論處。

    黃國昌下午再發文，表示他已經收到吳姓工程師委任律師的律師函，「證實我貼的截圖全部都是真的」。（取自黃國昌臉書）

    黃國昌下午再發文，表示他已經收到吳姓工程師委任律師的律師函，「證實我貼的截圖全部都是真的」。（取自黃國昌臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播