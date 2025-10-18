再曬吳姓工程師律師函！黃國昌喊「截圖是真的」將告《鏡週刊》

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

《鏡週刊》槓上民眾黨主席黃國昌，今日報導指黃國昌移花接木用假對話截圖矇騙社會。黃國昌回應，吳姓工程師昨天透過傳訊息向他致歉，黃下午更在臉書貼出吳姓工程師委任律師的律師函，表示這證實他貼的截圖全部都是真的，黃國昌要求鏡週刊、鏡電視應公開道歉，下週將對其正式訴追法律責任，並向NCC檢舉要求依法論處。

鏡週刊今日報導，已經聯繫上吳姓工程師查證，吳強調該截圖並非和黃國昌的對話，而是「他傳給央廣工會幹部的內容」，黃移花接木，令人不齒。報導還斥責黃國昌，捏造對話截圖，「對本刊記者抹黑、霸凌，企圖矇騙社會，行徑至為惡劣。」

黃國昌今日指出，吳姓工程師昨天傳訊息向他致歉，對話都在他的手機中，吳姓工程師昨晚也在他臉書發文下方具名道歉。黃國昌下午再發文，表示他已經收到吳姓工程師委任律師的律師函，「證實我貼的截圖全部都是真的」。他還說，鏡傳媒如此的假新聞，才是真正的「令人不齒」！

黃國昌要求鏡週刊、鏡電視應公開道歉，並表示他下週將對其正式訴追法律責任，並向NCC檢舉要求依法論處。

黃國昌下午再發文，表示他已經收到吳姓工程師委任律師的律師函，「證實我貼的截圖全部都是真的」。（取自黃國昌臉書）

