為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨政策會啟動「在地巡旅」 首站走訪台灣設計展彰化場

    2025/10/18 16:20 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤（圖中）表示，將實地走訪民進黨執政期間，在各地落實的重要政策與建設地標。（民進黨提供）

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤（圖中）表示，將實地走訪民進黨執政期間，在各地落實的重要政策與建設地標。（民進黨提供）

    民進黨今（18日）說明，政策會昨天啟動「DPP Real Local在地巡旅」系列行程，首站前往彰化參訪「台灣設計展」。此舉不僅展現民進黨對設計產業與文化創新的重視，也呼應該展自民進黨第一次執政期間創辦、並於賴清德院長任內設立「台灣設計研究院」的政策延續與成果展現。

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，「DPP Real Local在地巡旅」以實地走訪民進黨執政期間在各地落實的重要政策與建設地標為核心，透過短程但深入的巡禮，讓黨中央與地方連結更緊密，也讓黨工親眼見證政策成果如何具體改變地方風貌。

    吳思瑤指出，民進黨執政以來持續推動多項與民生、創新相關的政策，除透過「DPP好政策」系列圖文宣傳包括學生及公務員身心調適假、婚育宅等政策外，政策會也希望藉由「微旅行」的方式，讓黨內人員實地了解政策落實的過程與成果。

    此次特別邀請黨中央發言人吳崢同行，參訪以「設計翻轉地方」為主題的台灣設計展。吳思瑤指出，該展正是中央與地方攜手推動的成功案例，彰顯設計不只是文化活動，更是帶動地方創新、創業與產業升級的重要力量。

    做為在立法院倡議成立「國家級設計研究院」的主要推手，吳思瑤回顧，設計研究院是在賴清德擔任行政院長、蔡英文總統任內拍板定案，確立設計為台灣新興國力發展戰略的重要里程碑。她強調：「從政策到實踐，民進黨要讓好的理念在地方開花結果，讓人民看見政府的用心與行動。」

    民進黨並預告，政策會後續將持續展開多站「DPP Real Local在地巡旅」，走訪各地特色建設與政策成果現場，期望以貼近民眾的方式，深化民進黨「綠色執政、品質保證」的執政印象。

    民進黨政策會啟動「DPP Real Local在地巡旅」系列行程，首站前往彰化參訪「台灣設計展」。（民進黨提供）

    民進黨政策會啟動「DPP Real Local在地巡旅」系列行程，首站前往彰化參訪「台灣設計展」。（民進黨提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播