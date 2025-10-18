白晝之夜將登北市舊兒樂 顏若芳揭「監視器掛零」恐成治安漏洞

白晝之夜將辦在圓山自然公園，顏若芳卻發現整座公園沒一支監視器，有安全疑慮。（顏若芳提供）

台北市文化局舉辦「白晝之夜」，11月1日將登場，地點選定台北市「舊兒童樂園」，也就是現在的圓山自然公園。不過台北市議員顏若芳指出，公園內燈光昏暗、雜草叢生，圓山自然公園更沒有任何監視器，恐成為治安破口。台北市公園處回應，下週將辦理會勘改善現場環境。

台北市兒童舊樂園2014年吹熄燈號，歷經五年後以圓山自然景觀公園重新對外開放，屬國定圓山考古遺址範圍內，是台灣珍貴的史前遺址之一，也是罕見的多文化層遺址，除了有圓山貝塚遺址、台灣神社石燈籠、太古巢舊址等歷史遺跡，還有一整排仿古的閩式建築群，古色古香。

今年的白晝之夜將於11月1日下午2點起至隔日凌晨2點舉辦，今年選定負有豐厚歷史紋理的圓山地區，圓山自然公園到花博公園圓山園區全面展演。

不過，顏若芳指出，其辦公室助理近日晚間至圓山自然景觀公園查看，直呼現場真的超可怕，照明設施燈光昏暗，恐有安全的疑慮，且遍地髒亂不堪，遍布塗鴉髒污，園區內雜株叢生，缺乏維護，地上還許多垃圾被隨意棄置，尤其現場流動廁所設施老舊宛若恐怖屋，如果農曆七月去那邊恐怕會被嚇死。

顏若芳調閱資料發現，台北市公園處轄管的公園，總共設置521支監視器，但在圓山自然景觀公園數量竟然是掛零；且台北市公園發生的刑案數量，去年共270件，今年截至8月就已經達279件，又以中山區的公園為最多；她認為，這就與公園監視器數量不多，不容易被拍到有所關聯。

她指出，接下來白晝之夜就要辦理，將有大量人潮湧入，如屆時發生刑案或是受傷，沒有監視器都會很麻煩；她要求，針對圓山自然景觀公園，要提高樹木、雜草修剪頻率，並檢討安全光照環境、汰換老舊設備，並增設監視器等作為。在整體公園安全方面，建議可設置公園版的治安風水師，全面檢視北市公園的治安狀況。

台北市警局表示，圓山自然景觀公園有設置巡邏箱，員警都會定期巡簽。公園處回應，園內有圓山貝塚遺址，因此於原路兩旁設置燈光，流動廁所部分有列管，而先前文化局針對白晝之夜已現勘多次，公園處會再檢討整體環境，將檢討樹木修剪、燈光照明，以及增設監視器，下週將辦會勘，並規畫整體改善方向。

