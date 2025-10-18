為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    澳洲跨黨派國會議員今起訪台5天 拜會綠藍人士

    2025/10/18 15:22 記者方瑋立／台北報導
    澳洲參議員寇貝克（Richard Colbeck，右起）及眾議員契斯特（Darren Chester）。（外交部提供）

    澳洲國會「移民聯席委員會」主席、眾議員喬傑納斯（Steve Georganas）及「影子退伍軍人事務部長」、眾議員契斯特（Darren Chester），率領包含執政黨工黨及在野聯盟的跨黨派國會議員團於今（18）日起至22日訪台，將晉見副總統蕭美琴，並拜會外交部長林佳龍、立法院副院長江啟臣。

    外交部今天至機場接機、竭誠歡迎訪團一行，並發布新聞稿說明，除喬傑納斯及契斯特外，訪團成員也包括參議員「影子特別國務部長」麥葛瑞（James McGrath）、「選舉事務聯席委員會」副主席寇貝克（Richard Colbeck）。

    外交部指出，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴，以及拜會立法院副院長江啟臣，和我國政府相關部會。

    外交部強調，台灣與澳洲是印太區域共享民主自由價值的理念相近夥伴，兩國在經貿方面具高度互補性，並在全社會韌性、能源、教育文化、科學研究、原住民族、運輸安全等領域也有密切互動。訪團此行將透過參訪及交流，持續深化台澳雙邊互惠互利的友好關係。

    澳洲眾議員喬傑納斯（Steve Georganas，右起）夫婦及參議員麥葛瑞（James McGrath）。（外交部提供）

