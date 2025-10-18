郝龍斌遭攻擊用「下三濫抹紅手段」 陳文茜發聲：境外網軍是事實

國民黨主席選舉今日舉行。（資料照）

國民黨主席選舉今日舉行。資深媒體人陳文茜昨晚發文點出對候選人之一鄭麗文的期許，並稱讚鄭的優點補足了國民黨的弱點。她也坦白對於好友郝龍斌的處境，感到非常複雜，並分享心目中郝龍斌的溫暖形象。對於有網友在下方嗆她，「你的好友用下三濫抹紅手段」，陳文茜正色回應：「境外網軍是事實。」她更表示這件事比國內網軍更嚴重。

陳文茜昨晚9時在臉書感性發表長文，並強調是「假設鄭麗文今天當選」而寫下的文章。她表示，如果鄭麗文當選黨主席，希望她不要成為另一種相反卻性質相同激情路線的代表，不要成為沒有公共專業政策的政治人物，不要成為沒有溫度，只談認同激情的民粹政治領袖。多談一點問題，少一點煽情的口語。因為如果靠口語煽動，兩黨比賽，國民黨只有一個她，但民進黨至少有50個她或他。

請繼續往下閱讀...

另外，她也特別談到好友郝龍斌，透露郝龍斌私下溫暖人心的行為，「他關心朋友的程度，遠遠超過我們的想像」。她說，郝龍斌是個簡單的人，「愛朋友，很好吃，心中沒有仇恨，只有麵條；口中沒有惡言，只有豬排。」她也說，郝龍斌不會忘記別人曾經對他的好。而她寫這篇文並不是想介入國民黨的選舉，只是看到結果預測，才寫的文章。「一段寫給應該會當選的新主席鄭麗文，期許她能夠更出色。一段寫著送溫暖。」

然而，在留言處，卻有網友譏諷「你的好朋友郝龍斌用下三濫的抹紅手段喔，嘻嘻。」陳文茜也嚴肅回應，表示「境外網軍是事實」。她指出，動用境外網軍，比國內網軍更嚴重，它不是言論自由。「我們只有一個台灣，有些原則，必須守住」。至於那一個陣營動用網軍，「你可以去分析」。而如果點出這個現象叫「下三濫」，使用境外勢力包括帳號，又不是詐騙集團，「我覺得台灣在某些事情要劃上底線」。

陳文茜也說，台灣幾位名嘴Youber長期流量，來自對岸翻橋（翻牆），久了，為求流量要YT分潤，議題的答案及選擇，可能也是形成這次現象的一種。

陳文茜回應網友「境外網軍是事實」。（取自陳文茜臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法