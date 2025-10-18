為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    平埔族身分法三讀通過 北市平埔族盼爭取原住民族參政權

    2025/10/18 15:06 記者甘孟霖／台北報導
    立法院昨三讀通過「平埔原住民族群身分法」。（資料照）

    立法院昨（17日）三讀通過「平埔原住民族群身分法」，回應平埔原住民族群20餘年來正名訴求。北市原民會主委巴干．巴萬表示，目前台北市平埔族基本上很少，以凱達格蘭族為主，主要分布於北投一帶，據了解主要平埔族訴求是希望能直接納入原住民族，且享有原住民族的參政權；台北市平地原住民議員李芳儒表示，現有的原住民族多少會擔心資源被分走，此外平埔族在認定上將是一大困難。

    中央原民會說明，山地原住民及平地原住民以外既存於台灣之其他南島語系民族，只要符合具備文化特徵仍然存續、成員維持族群認同，並有客觀歷史紀錄等要件者，就可向該會提出申請認定為平埔原住民族群，其成員可進而向戶政事務所申請取得「平埔原住民身分」。

    李芳儒表示，中央通過法令後，原先的原住民族最擔心資源分配不均，納入新的族群後，勢必瓜分資源，甚至於平埔族在身分的認定上也有相當的難度。

    他說，目前的16族原住民族如阿美族、排灣族，由於不管從清領到日治乃至民國後都依路有管理制度，認定上較為方便，不過過去對於平埔族認定的規範沒有非常完善，甚至有一說認為平埔族非原住民，但中央把平埔族認定責任下放給地方原住民機關，在認定上有困難，這是目前要面對的困境。

    巴干．巴萬說，台北市平埔族主要是凱達格蘭族，分布於北投地區，但基本上人數不多，僅有少部分對平埔族身分較認同者，法案三讀通過後，或許會有越來越多人希望正名自己是平埔族。

    她說，在法案三讀之前，地方也有辦公廳會，對象包含平埔族與非平埔族的原住民，在台北市平埔族的部分，有比較多人表達希望能夠直接歸類進原住民族，並且享有選舉原住民民意代表的權利。

    她也強調，對於平埔族相關規定，還是要等中央原民會確定辦法後，再由地方來配合辦理造冊等。

