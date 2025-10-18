福和會在台舉辦「查理．柯克紀念會」 前白宮策略長：生命最後仍關心台灣

福和會18日舉辦「查理柯克紀念會」，前白宮首席策略長班農（Steve Bannon）投過影片致意強調，柯克始終與台灣站在一起。（記者陳逸寬攝）

NGO美國轉折點創始人、知名右翼倡議家查理．柯克（Charlie Kirk）上（9）月10日在大學校園演講時遭暗殺身亡。福爾摩沙共和會（福和會）今（18）日在台大公衛學院舉辦「愛、信念、勇氣——查理．柯克紀念會」，前白宮首席策略長班農（Steve Bannon）影片致詞指出，柯克是反共陣營重要象徵，他在生命最後一週關心東亞局勢，為包含台灣的國家傳遞自由與信仰訊息，「查理始終與你們站在一起」。

紀念會由福和會主辦、台聯黨、台灣教師聯盟、台灣自由學會及台灣人權文化協會協辦，活動前半場為追思禮拜，後半場由多位國內外來賓致詞，悼念這位美國保守派青年領袖對自由信念的堅持與影響。

美國總統川普第一任期期間擔任白宮首席策略長的班農，特別透過影片致意說，查理．柯克在生命最後一個週末選擇前往韓國，關心東亞局勢，為韓國、台灣、菲律賓與日本傳遞自由與信仰的訊息。「查理始終與你們站在一起。」班農強調，柯克是反共陣營的重要象徵，「只要我們持守信念，他就永不會真正離開。」

國防院訪問學者、美國空軍退役軍官吉耐獅（Guermantes Lailari）現場致詞說，「我們都是查理．柯克」，對抗共產主義是美台共同的使命，中共是兩國面臨的最大威脅，這也是柯克堅信的觀點。他引述美國駐中大使帕度（David Perdue）所言說，「查理・柯克一生奉獻於美國的價值與建國原則，他的影響將永存」。吉耐獅強調，柯克若在此，會勉勵台灣人堅守「中華民國憲法」所保障的自由，不向中共屈服，並勇於辯論與堅持真理。

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yehudit Yaron）也以影片指出，柯克的理念在以色列與台灣都引起共鳴，「他讓我們看到，即使存在分歧，對話仍是最好的溝通方式。」她讚揚柯克致力推動青年參與與言論自由，強調「真正的對話應在意見不同時持續存在」，期盼其精神持續啟發兩國共同守護民主。

日本參政黨參議員山中泉也以錄影致意，讚揚福和會多年推動國際保守合作，並回顧9月7日柯克在日本的演講內容。她表示，柯克提醒日本「要警覺社會撕裂的危機」，鼓勵以保守信念守護國家核心價值。山中並透露，參政黨訪團即將訪台，期盼與福和會加深交流合作，「以柯克的精神為契機，讓日台保守力量攜手前進」。

來自溪邊教會的代表、林義雄之女林奐均，也在母親方素敏及家人的陪同下到場致詞致意，她感性回憶，得知柯克遇害時「當場跪地落淚」，稱其為「真實自由的英雄、信仰的殉道者」，勇於面對仇敵、堅守真理，是基督徒的榜樣。

林也示警台灣媒體「被左派論述主導」，呼籲民眾重視價值教育與信仰根本。她說，柯克喚醒美國年輕世代對信仰與自由的追求，希望「台灣能趕上這股浪潮」，迎來政治與信仰的復興。

福和會理事長陳彥升會後受訪說，舉辦追思會是因為柯克精神影響遍及全球，「台灣作為民主國家，也應展現對自由的珍視與回應。」

他指出，柯克以基督信仰為核心的「求真、和平、自由」價值，與台灣人民在追求自由與突破困境的精神相契合。福和會將持續推動理性對話，持續舉辦以言論自由為基礎的活動，促進社會理解與進步。

福和會與民團合作舉辦「查理柯克紀念會」，紀念這位9月遭槍擊暗殺的美國知名右翼倡議家。（記者陳逸寬攝）

國防安全研究院訪問學者、美國空軍退役軍官吉耐獅（Guermantes Lailari）。（記者陳逸寬攝）

福和會18日舉辦「查理柯克紀念會」，以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yehudit Yaron）透過影片致詞。（記者方瑋立攝）

溪邊教會代表、前民進黨主席林義雄及前立委方素敏之女林奐均。（記者陳逸寬攝）

前立委方素敏。（記者陳逸寬攝）

總統府全社會防衛韌性委員會委員、台灣自由學會常務理事劉玉皙博士。（記者陳逸寬攝）

