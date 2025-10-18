為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨對高虹安、馬治薇為何標準不同 四叉貓發問、網友踴躍答

    2025/10/18 14:39 記者洪美秀／新竹報導
    網紅四叉貓在社群發問，高虹安涉貪判刑民眾黨全黨挺，但馬治薇中資參選民眾黨卻切割，網友回應也超展開精準。圖為高虹安出席新竹市府各種活動情形。（記者洪美秀攝）

    網紅四叉貓今天在社群發文提問稱高虹安貪污一審被判7年4個月，雖主動退黨，但民眾黨還是全力相挺，馬治薇接受中國資金參選，二審被判2年8個月，民眾黨卻發公開聲明，用「早已開除黨籍」切割她。四叉貓發問為何標準不同？而他的提問也引來網友回應，有的說「因為主席故，這黨的貪污是合法的？」、「國昌老師有允許你發問嗎？」、「一個以後有用處，一個以後沒用處」、「背後金主的差別吧！」、「人家比較喜歡新竹多賄啊」，各種神級回應超展開。

    四叉貓這篇貼文不到半小時就吸引超過百則留言，網友的留言也很精準到位，像是「可利用價值不同」、「重點高小姐後面有郭董和新竹有影響力的宣董」、「一個還有殘餘價值，一個沒有」、「有當選跟沒當選-市長可以安排各種職位酬庸，還有副市長可以去當代理市長」，網友的留言除酸度爆表，也讓高虹安涉貪停職仍可高調出席新竹市政各種場合，展現各種實質決策影響力與馬治薇遭判刑立即被民眾黨切割形成強烈對比。

