為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    重陽節銀髮楷模表揚 意外出現下屆澎湖縣長候選人提前「同框」畫面

    2025/10/18 14:04 記者劉禹慶／澎湖報導
    前馬公市長葉竹林母親葉洪針當選銀髮楷模，意外造成下屆縣長候選人提前「同框」畫面。（記者劉禹慶攝）

    前馬公市長葉竹林母親葉洪針當選銀髮楷模，意外造成下屆縣長候選人提前「同框」畫面。（記者劉禹慶攝）

    一年一度的重陽節即將到來，澎湖縣政府為照顧長者、關懷長者的精神，今（18）日在澎湖縣福朋喜來登酒店舉辦重陽節敬老活動-銀髮楷模表揚。縣長陳光復、議員許國政、蘇陳綉色、馬公市長黃健忠、白沙鄉長宋萬富等人都到場祝賀，前馬公市長葉竹林母親也是銀髮楷模，意外出現下屆縣長候選人陳光復、葉竹林提前「同框」畫面。

    今年澎湖縣銀髮楷模表揚人數共23位，由馬公市蘇陳錦珠、蔡栽培、丁高婷芳、范劉月珠、葉洪針、楊綉薇、方素美、方洪青春、許鄭玉英、莊文正；湖西鄉盧長榮；白沙鄉張永豐、郭江秋梅、林黃秀梅、陳月雲、洪顏富美、陳朝謙；西嶼鄉孟陳兜、黃清池、朱郭冬齡、鄭啟堂、盧宏岩；望安鄉葉王春菊，平均年齡為86歲，其中最年長的是97歲的竹灣村孟陳兜。

    時值重陽節慶的到來，為了鼓勵長輩積極參與社區活動及投入社會服務工作，充實其老年的生活、提升社會價值，因此在公益彩券盈餘提供經費下，辦理表揚銀髮楷模，表現他們快樂面對生活的健康形象，以為後輩模範。

    澎湖縣政府社會處表示，此次委託社團法人澎湖縣照顧服務協會舉辦公開表揚活動，讓長輩重視自己老年生涯規畫的重要，推動縣民重視長者健康、活力、新生活，希望每個長者都能活出健康與快樂的生活。有興趣的鄉親們，希望活動當天能踴躍參與，一起來關心及疼惜咱的老大ㄟ。

    今年澎湖縣銀髮楷模，23位當選者齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖縣銀髮楷模，23位當選者齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播