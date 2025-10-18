重陽節銀髮楷模表揚 意外出現下屆澎湖縣長候選人提前「同框」畫面

前馬公市長葉竹林母親葉洪針當選銀髮楷模，意外造成下屆縣長候選人提前「同框」畫面。（記者劉禹慶攝）

一年一度的重陽節即將到來，澎湖縣政府為照顧長者、關懷長者的精神，今（18）日在澎湖縣福朋喜來登酒店舉辦重陽節敬老活動-銀髮楷模表揚。縣長陳光復、議員許國政、蘇陳綉色、馬公市長黃健忠、白沙鄉長宋萬富等人都到場祝賀，前馬公市長葉竹林母親也是銀髮楷模，意外出現下屆縣長候選人陳光復、葉竹林提前「同框」畫面。

今年澎湖縣銀髮楷模表揚人數共23位，由馬公市蘇陳錦珠、蔡栽培、丁高婷芳、范劉月珠、葉洪針、楊綉薇、方素美、方洪青春、許鄭玉英、莊文正；湖西鄉盧長榮；白沙鄉張永豐、郭江秋梅、林黃秀梅、陳月雲、洪顏富美、陳朝謙；西嶼鄉孟陳兜、黃清池、朱郭冬齡、鄭啟堂、盧宏岩；望安鄉葉王春菊，平均年齡為86歲，其中最年長的是97歲的竹灣村孟陳兜。

請繼續往下閱讀...

時值重陽節慶的到來，為了鼓勵長輩積極參與社區活動及投入社會服務工作，充實其老年的生活、提升社會價值，因此在公益彩券盈餘提供經費下，辦理表揚銀髮楷模，表現他們快樂面對生活的健康形象，以為後輩模範。

澎湖縣政府社會處表示，此次委託社團法人澎湖縣照顧服務協會舉辦公開表揚活動，讓長輩重視自己老年生涯規畫的重要，推動縣民重視長者健康、活力、新生活，希望每個長者都能活出健康與快樂的生活。有興趣的鄉親們，希望活動當天能踴躍參與，一起來關心及疼惜咱的老大ㄟ。

今年澎湖縣銀髮楷模，23位當選者齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法