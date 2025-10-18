把老婆小孩當肉盾！律師評黃國昌抗壓性差：撐得到明年2月？

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔，爭議持續延燒。律師廖國翔痛批，黃國昌在記者會面對提問不回答，怒喊不要針對他的老婆小孩，有問題就衝著他來，「但把炸彈綁在自己妻兒身上，讓他們當肉盾的又是誰？不就是你黃國昌？」他也表示，這幾週看下來，黃國昌抗壓性很差，比被羈押一年的柯文哲還憔悴，「再這樣下去，真的能撐到明年二月嗎？」

廖國翔在粉專「TaiwanDreamer」發文表示，記者的問題本來就是衝著黃國昌，沒有人在意他小孩就學的問題以及戶籍要登記在哪裡好不好？大家問的是，你之前說你不認識李麗娟，但是為何你妻兒的戶籍就登記在李麗娟的房產下，這才是問題本身，請問這問題哪裡不對？哪裡不符和新聞倫理了？

請繼續往下閱讀...

廖國翔指出，其實黃國昌就是不敢回答「不是」，因為會被打臉；他也不想回答「是」，因為這就直接證實他謊稱不認識李麗娟是在胡扯，所以只能在那邊大小聲喊不要針對他妻兒。「但把炸彈綁在自己妻兒身上，讓他們當肉盾的又是誰？不就是你黃國昌？把自己的老婆跟小孩當肉盾，然後喊有本事都衝著我來，黃國昌你真的有夠臭術仔。」

廖國想也說，黃國昌真的很廢，抗壓性又很差。他這兩三週下來，搞得比被羈押一年的柯文哲還憔悴。就算不講氣色，看他講話就是沒柯文哲有梗，要嘛不是重複那幾句四言廢話有夠無聊，要嘛跟他本人一樣躁，搞到連記者都懶得問他問題，「唉，黃國昌你再這樣下去，真的能撐到明年二月嗎？要不要乾脆宣布退位了啊，反正小草也只認他們阿北。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法