為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中市國民黨員踴躍投票中午近3成投票率 市黨部：今天預計達5成

    2025/10/18 13:20 記者蘇金鳳／台中報導
    市長盧秀燕近中午才前往北區投票。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕近中午才前往北區投票。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨黨主席及黨代表今天投票，中市長盧秀燕則是前往北區的中達/育德/邱厝里聯合活動中心投票，並未有任何發言，中市黨部主委顏文正表示，今天上午的投票相當踴躍，上午投票便近3成，他預計台中市今天的投票率約5成的投票率。

    今天投票從8點開始，有些投票區一大早就有人投票，由於幾乎都一區一個投開票所，最大區北屯區，就出現排長龍，立委黃健豪表示，他的投票區在北屯區，而北屯是最多人口，他10點多去投，排了20分才排到。

    市長盧秀燕11點40分到北區的投票所投票，她先投黨主席票，就先把票投票匭，準備要離開，但黨部的選務人員提醒她還有黨代表，才趕回至投票區投黨代表票，由於有129人，因此盧秀燕在圈選時花了一點時間，不像圈選黨主席，幾秒便圈選好。

    過程中，有一位老黨員因黨籍設在南屯，戶籍設在北區，無法投票而在場外抗議。

    顏文正表示，台中市26個投票所投票相當踴躍，今天上午8點截至中午，近3成，預估可達5成，今天投票秩序良好，僅有少數因為黨籍及黨費繳納的問題，無法投票，下午4點市黨部會成為計票中心。

    盧秀燕差點忘記投黨代表的選票，幸好工作人員有提醒。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕差點忘記投黨代表的選票，幸好工作人員有提醒。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播