中市國民黨員踴躍投票中午近3成投票率 市黨部：今天預計達5成

國民黨黨主席及黨代表今天投票，中市長盧秀燕則是前往北區的中達/育德/邱厝里聯合活動中心投票，並未有任何發言，中市黨部主委顏文正表示，今天上午的投票相當踴躍，上午投票便近3成，他預計台中市今天的投票率約5成的投票率。

今天投票從8點開始，有些投票區一大早就有人投票，由於幾乎都一區一個投開票所，最大區北屯區，就出現排長龍，立委黃健豪表示，他的投票區在北屯區，而北屯是最多人口，他10點多去投，排了20分才排到。

市長盧秀燕11點40分到北區的投票所投票，她先投黨主席票，就先把票投票匭，準備要離開，但黨部的選務人員提醒她還有黨代表，才趕回至投票區投黨代表票，由於有129人，因此盧秀燕在圈選時花了一點時間，不像圈選黨主席，幾秒便圈選好。

過程中，有一位老黨員因黨籍設在南屯，戶籍設在北區，無法投票而在場外抗議。

顏文正表示，台中市26個投票所投票相當踴躍，今天上午8點截至中午，近3成，預估可達5成，今天投票秩序良好，僅有少數因為黨籍及黨費繳納的問題，無法投票，下午4點市黨部會成為計票中心。

