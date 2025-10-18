中共官媒點名5台企支援「心戰大隊」 陸委會批：極其險惡

《央視》旗下帳號「日月譚天」昨晚發文，再點名5間台灣企業涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。（取自微博）

福建廈門公安局日前公布國軍「心戰大隊」18名成員的個人資料，並發出懸賞通告，中共官媒旗下帳號《日月譚天》17日晚間更進一步披露，有5家企業涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。對此，陸委會今（18）日予以嚴厲譴責，陸委會表示，妄圖達到分化與威嚇目的，用心極其險惡。

《日月譚天》稱，有不少「島內網友」向他們爆料，揭露「心戰大隊」的「罪行」，並提供了「心戰大隊」外圍支援企業的名單。其中5家企業，分別是：「藝誠科技有限公司」、「大數軟件有限公司」、「迪泰威科技有限公司」、「數位奇跡科技股份有限公司」、「思想科技有限公司」。

陸委會指出，中共此等作為是「法律戰」與「心理戰」，更是國際社會正高度警惕與重視的「跨國壓迫」，企圖對我國軍人員與民間企業，運用所謂「台灣網友協助檢舉」、「相關被點名人員在台生活遇到障礙」等，妄圖達到分化與威嚇目的，用心極其險惡。

陸委會表示，中共此等作為，並非針對台灣個人或個別企業，而是透過跨國鎮壓對台灣民眾的集體脅迫，未來並可能擴及百工百業，其目的是企圖形塑對台長臂管轄的假象，擾亂我軍心與民心，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。國人必須清楚認知。

陸委會強調，中共對台灣完全沒有管轄權，對於這類違背國際秩序與規則的不法威嚇，政府有能力與決心，持續堅定保護台灣產業與人員安全，請國人安心，勿受中共的威脅與恫嚇，並一致團結對外。

陸委會也提醒，任何個人或產業如有配合中共所謂「懸賞通告」提供資料，依情節可能涉及國安法、國家情報工作法、刑法等，將面臨7年以上有期徒刑，呼籲所有民眾不要為了一己私利，拿到一點小小好處，就配合對岸相關行為，將受到最嚴厲的法律制裁。

