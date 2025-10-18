民團「查理•柯克紀念會」遭鬧場 學生嗆台聯黨歧視爆肢體衝突

台聯黨主席周倪安18日受邀到「查理•柯克紀念會」致詞，遭自稱東吳大學學生的年輕人舉牌抗議，亦引發不滿標語的年輕觀眾衝上台爆發肢體衝突。（記者陳逸寬攝）

福和會等民團今（18）日在台大公衛學院舉辦「查理．柯克紀念會」，在台聯黨主席周倪安應邀上台致詞前，突有自稱東吳、政大、師大學生的觀眾舉起標語抗議周倪安歧視跨性別，與部分年輕參與者一度爆發肢體衝突。

福和會、台聯黨、台灣教師聯盟、台灣自由學會、台灣人權文化協會今天舉辦「愛、信念、勇氣——查理．柯克紀念會」，分為前半追思禮拜及後半場致詞致意環節，邀請溪邊教會代表林奐均、印主烈牧師，以及國防院訪問學者吉耐獅、周倪安、總統府全韌會委員劉玉皙、「台灣鷹爸」徐柏岳等人現場致詞，國際友人包括前白宮首席策略長史提夫．班農、日本參政黨參議員山中泉等人也以預錄影片致意。

在周倪安上台致詞前，觀眾席突有3名自稱政大、師大、東吳學生的觀眾舉牌抗議，標語包括「我是政大學生，保守派之聲才是民主喪鐘」、「我是師大學生，加薩和平計畫不是真和平」等，並口頭向周倪安嗆聲「主席歧視跨性別」等。

不過，觀眾席也有年紀與學生相仿的與會者，疑似不滿抗議標語，衝上前與抗議學生一度爆發肢體衝突，場面一度混亂，不過在主辦單位分隔安撫下，和平將抗議學生請出會場。

劉玉皙說，柯克代表的是對話，很多人覺得他是極端派，但好奇究竟有沒有看過柯克走進校園與學生對話，就像剛才的衝突，就是去拍拍手請他到旁邊舉牌，不要在台上暴力衝突，我們可以去旁邊好好對話。

身為台灣自由學會的常務理事、福和會監事，劉玉皙強調，「我們並非極端派，也反對暴力」，一貫的精神是希望透過對話促進共識，共同保衛需要保衛的東西。她說，真正的自由不是隨心所欲，而是內心有了非常堅定的信仰與價值觀，接著去行動，而這種促進對話也包括台灣面對中共威脅，有許多人挺身而出一起防衛台灣。

自稱政大學生突襲舉牌抗議應邀在「查理•柯克紀念會」致詞的台聯黨主席周倪安。（記者陳逸寬攝）

學生舉牌抗議周倪安。（記者陳逸寬攝）

主辦單位福和會工作人員試圖隔開抗議學生，以及不滿抗議的觀眾。（記者陳逸寬攝）

