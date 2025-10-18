國民黨主席選舉彰化排隊投票 黨部預估投票率突破5成

國民黨主席今選舉，彰化縣設於議會新館1樓禮堂的投開票所出現排隊等待投票，秩序良好。（記者張聰秋攝）

國民黨主席暨第22屆全國黨代表選舉今天進行，上午彰化縣27處投開票所秩序大致良好，黨員投票顯得踴躍，多處出現排隊等候投票，彰化縣黨部預估整體投票率可望超過5成，結果預計今天晚上就會出爐。

這次，彰化縣全國黨代表應選76席，76位候選人為同額競選，選情相對單純，不過，黨主席6搶1，競爭白熱化，也相對提高投票意願，上午8點開放投票，不少民眾一早就先出門投票，設於彰化縣議會新館1樓禮堂的2個投開票所，民眾陸續前來，依序排在投開票所入口處前由選務人員進行身分驗證，再進場投下選票。

彰化縣黨部表示，彰化縣黨員人數約3萬6000多人，這次要有繳黨費才具投票資格，為1萬5511人，上午投票情況還不錯，黨員踴躍行使黨主席與黨代表投票權，投票到今天下午4點結束，黨部提醒記得攜帶印章及可辨識身分的證件，例如黨證、身分證、健保卡或駕照等到所轄投開票所投下手中神聖的一票，全縣26鄉鎮市都有投開票所，彰化市2處，其他25鄉鎮市各1處。

民眾依序排隊等待驗身分再進場投下手中神聖的一票。（記者張聰秋攝）

今天是國民黨主席與全國黨代表選舉，彰化縣上午投票情況還不錯。（記者張聰秋攝）

