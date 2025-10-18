大翻車！黃國昌被工程師拆穿「假截圖」 林楚茵：狗急跳牆了

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨出示吳姓工程師的致歉對話截圖，反批揭發央廣被駭內幕的媒體是「垃圾週刊」；但《鏡週刊》今（18日）報導吳姓工程師說法，指控黃移花接木，以假對話截圖蒙騙社會。對此，民進黨立委林楚茵批評，黃國昌抹黑有案在身的工程師，根本是狗急跳牆，因為黃早就渾身臭不可聞，已非自詡正義的揭弊天王，而是垃圾場裡的一員。

針對黃國昌提出對話紀錄，稱吳姓工程師發訊息「向他致歉，說鏡根本捏造故事」，鏡週刊今報導指出，已經聯繫上吳姓工程師查證，吳強調該截圖並非和黃國昌的對話，而是「他傳給央廣工會幹部的內容」，黃移花接木，令人不齒。

對此，林楚茵接受本報訪問表示，黃國昌的做法就是狗急跳牆，從他被揭發政治跟監、偷拍，到現在被指控組駭客集團，面臨許多無法解釋的狀況，因此只能用截圖的方式，抹黑有案在身的吳姓工程師。

林楚茵進一步分析，黃國昌可能認為吳姓工程師無法證明自己的清白，意圖利用截圖來開脫，但實際上吳從頭到尾都可以對外聯絡；一旦吳姓工程師出來反駁，黃可能便會反問：「你們相信一個罪犯，還是相信一個立法委員？」

不過，林楚茵強調，黃國昌已經是一個渾身臭不可聞，做了跟監、偷拍、組駭客等髒髒齷齪事情的立委，早就不是那個自詡為正義的揭弊天王，「他現在其實也是在垃圾場裡的一個人。」

林楚茵認為，黃國昌和吳姓工程師根本就是在同一艘船上、同流合汙的人，如今被打臉，只是證明犯罪集團的窩裡反戲碼，現在才是真的要進入高潮，真相要被揭發的時候。

民進黨立委林楚茵。（資料照）

