為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉今投票 高雄3.7萬黨員投票踴躍

    2025/10/18 11:52 記者葛祐豪／高雄報導
    國民黨高雄市黨部主委一早投票，她表示今天投票踴躍。（國民黨提供）

    國民黨高雄市黨部主委一早投票，她表示今天投票踴躍。（國民黨提供）

    國民黨黨主席選舉今天（18日）舉行，高雄市有投票權的黨員達3.7萬人，全市設有36處投開票所，由於六搶一競爭激烈，今天上午投票率踴躍。

    國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩一早就出現在市黨部投票，她表示今天投票踴躍，可說是創紀錄，有這麼大的熱情非常好；她強調「黨部會秉持公平公正公開原則，把選務工作做好。」

    柯志恩表示，不管誰當選黨主席，過去的競爭就讓它過去，這是團結的開始，畢竟大家都在同一艘船上；「希望在新主席領導下，2026高雄市長、議員及里長選舉都能獲得最大勝利!」

    談到對下屆黨主席的期許，柯志恩認為最重要的，是確定黨的方向，特別要跟社會對話，畢竟國民黨目前是立法院最大在野黨，未來如何跟縣市首長及黨團進行三方面的平台合作，讓民眾感受國民黨團結，對台灣的民生、民主及福利等議題，都能有耳目一新的感覺。

    國民黨高雄市黨部統計，今年有投票權的黨員達3.7萬人，除了選黨主席，第22屆全國黨代表高雄市204人參選、應選179人，全市共設有36處投開票所，市區多個投開票所上午都出現排隊人潮。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播