國民黨主席選舉今投票 高雄3.7萬黨員投票踴躍

國民黨黨主席選舉今天（18日）舉行，高雄市有投票權的黨員達3.7萬人，全市設有36處投開票所，由於六搶一競爭激烈，今天上午投票率踴躍。

國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩一早就出現在市黨部投票，她表示今天投票踴躍，可說是創紀錄，有這麼大的熱情非常好；她強調「黨部會秉持公平公正公開原則，把選務工作做好。」

柯志恩表示，不管誰當選黨主席，過去的競爭就讓它過去，這是團結的開始，畢竟大家都在同一艘船上；「希望在新主席領導下，2026高雄市長、議員及里長選舉都能獲得最大勝利!」

談到對下屆黨主席的期許，柯志恩認為最重要的，是確定黨的方向，特別要跟社會對話，畢竟國民黨目前是立法院最大在野黨，未來如何跟縣市首長及黨團進行三方面的平台合作，讓民眾感受國民黨團結，對台灣的民生、民主及福利等議題，都能有耳目一新的感覺。

國民黨高雄市黨部統計，今年有投票權的黨員達3.7萬人，除了選黨主席，第22屆全國黨代表高雄市204人參選、應選179人，全市共設有36處投開票所，市區多個投開票所上午都出現排隊人潮。

