黃國昌被爆「偽造對話截圖」 李忠憲痛批：誠信崩壞、人格破產

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

鏡週刊爆料，民眾黨主席黃國昌拿「故意去掉日期」、偽造的對話截圖，來駁斥昨日「央廣被駭內幕」報導。成功大學教授李忠憲痛批，這不只是政治爭議，而是誠信崩壞、人格破產的行為。他也要求黃國昌：「立刻辭職，停止羞辱台灣的民主！」

鏡週刊今日報導指，昨日其報導指出國昌要求「吹哨者」揭弊還要付費給協會，黃國昌辦公室拿出「故意去掉日期」、宣稱「吳姓工程師傳給黃委員之對話截圖」反擊，黃國昌更在深夜發文宣傳，然而實際向吳姓工程師查證，對方卻稱非和黃國昌的對話，而是「他傳給央廣工會幹部的內容」遭黃移花接木，且最後一張「一看就是偽造的」。

請繼續往下閱讀...

李忠憲今日在臉書發文表示，若《鏡週刊》報導屬實，黃國昌及其辦公室涉嫌「捏造對話截圖」、「移花接木」、「誤導媒體」，這不只是政治爭議，而是誠信崩壞、人格破產的行為。身為公職人員，他的任何謊言，都是對全民的背叛。

李忠憲指出，政治人物最大的資產是誠信。若連對話紀錄都能造假、連媒體都敢誤導，那他口中的「正義」與「監督」全成了笑話。這樣的人，無資格再領納稅人的錢，更不配坐在立法院裡談什麼清廉與改革。一個自稱為民主守門人的人，若以造假對抗媒體監督，那他踐踏的，不只是事實，而是整個民主制度的尊嚴。台灣人民爭取民主幾十年，不是為了讓一個以「正義」之名行「欺瞞」之實的人褻瀆它。

李忠憲說，若黃國昌真利用假訊息操弄輿論，那他與極權國家所用的手法並無二致。這種行為會讓人民對所有監督者產生懷疑，讓真相被謊言淹沒，讓社會信任全面瓦解。這是對公民社會最深的傷害。

最後他也說，黃國昌若還保有一絲羞恥心，就應立刻辭職，公開道歉。辭職不是政治懲罰，而是最後的自我救贖。若他仍選擇死撐，那便證明，他不只是說謊者，更是對真理與民主徹底失敬之人。「誠信若毀，權力便成污穢。請黃國昌立即辭職，停止羞辱這個國家。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法