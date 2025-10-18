為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    朱立倫：國民黨從未做過黨主席選舉內參民調

    2025/10/18 11:41 記者謝武雄／桃園報導
    國民黨主席朱立倫前往陸光里市民活動中心投票後受訪表示，黨部從未做過內參民調。（記者謝武雄攝）

    國民黨主席朱立倫前往陸光里市民活動中心投票後受訪表示，黨部從未做過內參民調。（記者謝武雄攝）

    中國國民黨今天進行黨主席改選投開票，現任黨主席朱立倫上午10點現身桃園市八德區陸光里市民活動中心投票，他於投票後受訪時澄清，所有候選人登記之後，國民黨從來沒有做過所謂的內參民調，外面流傳的話都不是事實，希望大家澄清謠言，順利投下一票，新任的黨主席讓國民黨更強更好。

    朱立倫說，充滿感恩的心情來投票，感謝所有黨員同志、志工及支持國民黨的朋友，過去4年給國民黨加油、鼓勵、支持，不離不棄，讓國民黨在一次一次面對挑戰，克服困難，當然最重要的是今天是國民黨展現民主的時候，大家一起為所有候選人加油，最後順利選出新的黨主席，一起團結努力，讓國民黨更好更強。

    朱立倫表示，今天也選出黨代表，未來還要選出中央委員、中常委，都能夠團結國民黨，讓國民黨更好更強，他當然要交棒了，這時候心情比較輕鬆，能順利交棒非常感謝、感恩。

    媒體問及怎樣看待台中市長盧秀燕不參選、不表態的做法，朱立倫回應，都已經到投票的日子，希望國民黨平和順利選出新任黨主席。

    國民黨主席朱立倫前往陸光里市民活動中心投票。（記者謝武雄攝）

    國民黨主席朱立倫前往陸光里市民活動中心投票。（記者謝武雄攝）

    國民黨主席朱立倫前往陸光里市民活動中心投票後受訪表示，以愉快心情交棒。（記者謝武雄攝）

    國民黨主席朱立倫前往陸光里市民活動中心投票後受訪表示，以愉快心情交棒。（記者謝武雄攝）

