    首頁 > 政治

    南二都初選激烈恐分裂 徐國勇：初選輸就要全力支持初選過關的人

    2025/10/18 11:44 記者葛祐豪／高雄報導
    徐國勇（左）強調，初選輸的人，就要全力支持初選過關的人。（記者葛祐豪攝）

    徐國勇（左）強調，初選輸的人，就要全力支持初選過關的人。（記者葛祐豪攝）

    民進黨中常會日前拍板，高雄市、台南市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民調；針對南二都（台南、高雄）初選競爭太激烈，黨中央是否擔心初選後，會造成黨內分裂？對此，民進黨秘書長徐國勇今（18日）於高雄受訪說，初選輸的人，就要全力支持初選過關的人，這就是民進黨的精神。

    下屆綠營台南市長初選，立委林俊憲與陳亭妃競爭激烈；高雄市戰況也激烈，賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺四人不相上下，尤其林岱樺卡在涉詐助理費案，變數更大。

    對於南二都初選情勢，徐國勇今天表示，其實民進黨每一次的初選都會蠻激烈的，就表示大家為民服務的心情跟態度、還有願望都非常的強烈，「但是我們只要初選結束，參加初選輸的人，就是要全力支持初選過關的人，然後全力贏得勝利，這就是民進進的精神!」。

    另對於林岱樺的案子，民進黨廉政會到目前都沒有決定，引發基層關注，徐國勇說「這個由廉政會處理，廉政會基本上在民進黨是屬於獨立單位，他們處理的結果如何，我們都要尊重」。

    徐國勇強調，他今天來高雄，除了參加里長海選營，當然也拜訪一些地方大老、地方人士等等，但不會跟市長候選人接觸。

