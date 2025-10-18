為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉》黃敏惠：盼黨主席做「桶箍」 選後更團結

    2025/10/18 11:26 記者王善嬿／嘉義報導
    國民黨副主席黃敏惠今上午在民生國中投票。（記者王善嬿攝）

    國民黨副主席黃敏惠今上午在民生國中投票。（記者王善嬿攝）

    國民黨主席改選今天投票，嘉義市黨部在民生國中設有2間投開票所，一早包含29歲首投族、96歲眷村伯伯，都在家人陪同下到投開票所投票。國民黨副主席黃敏惠投完票受訪表示，希望選出的黨主席能做「桶箍」，帶領國民黨、國家往前走，也呼籲大家選舉後要團結，全力支持黨主席。

    黃敏惠日前參訪美國紐約州雪城，雙十國慶日參加當地僑界舉辦的升旗典禮，她今感嘆，雪城是美國僅剩唯一由市政府、僑界共同舉辦的升旗典禮，除了Covid-19疫情停辦2年，每年國慶日升旗不間斷，當看到國旗冉冉上升的一刻，感動之情難以言喻。

    黃敏惠說，已故前總統李登輝就是從雪城機場前往康乃爾大學演講，發表「民之所欲，常在我心」名言，國民黨面臨許多不適當的壓力、面對這麼大的挑戰，仍要「民之所欲，常在我心」，無論政黨領導者或國家領導者，這都是該有的態度，帶領國民黨、國家往前走，讓中華民國更好、台灣就是我們的家，國家愈來愈強。

    國民黨嘉義市投票人數5896人，今上午8點至下午4點投票，29歲王姓黨員說，今天是第一次參與黨主席選舉投票，希望國民黨對於對的事情要擇善固執、不要輕易被影響而搖擺。

    國民黨嘉義市黨代表應選22席，領表登記24人，不過2人撤銷登記，最後22人同額競選。黨代表候選人林家均說，到場與黨員打招呼、多接觸，希望刺激黨主席選舉投票率；黨代表候選人譚國華說，雖同額競選，仍到場問候黨員、讓黨員感到受到重視。

    雖同額選舉，黨代表候選人林家均（右）仍到投票所外服務，爭取選民認同。（記者王善嬿攝）

    雖同額選舉，黨代表候選人林家均（右）仍到投票所外服務，爭取選民認同。（記者王善嬿攝）

    黨代表候選人譚國華（左一）認為到場與黨員互動，是對黨員的重視。（記者王善嬿攝）

    黨代表候選人譚國華（左一）認為到場與黨員互動，是對黨員的重視。（記者王善嬿攝）

    黨員投票後喊國民黨加油。（記者王善嬿攝）

    黨員投票後喊國民黨加油。（記者王善嬿攝）

