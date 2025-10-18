佈局明年底選戰 宜縣民進黨羅東鎮議員黨內初選結果揭曉

謝家倫。（資料照）

宜蘭縣羅東鎮縣議員有5席，明年底五合一選舉，民進黨決定提名3席，但黨內有4人登記，經過連續2天的民調，結果今天揭曉，由現任縣議員謝家倫、呂惠卿與前縣議員薛呈懿勝出，將代表民進黨投入明年底選戰。

民進黨宜蘭縣黨部委託大地與山水民調公司，在16日、17日晚上連續2天辦理電話民調；經統計，據了解謝家倫獲得36.95%的支持、呂惠卿30.94%、薛呈懿25.49%、羅東鎮民代表要轉戰縣議員的簡鳴佐只獲得6.62%。

民進黨分析，民進黨在羅東有3席議員的實力，這次民調出線的3人都是強棒，搭配羅東鎮長參選人黃適超、縣長參選人林國漳，希望發揮團結與整體的力量，揮出全壘打。

目前羅東5席議員分別是謝家倫、呂惠卿、國民黨的陳鴻禧、黃琤婷與副議長陳漢鍾；陳鴻禧要轉戰羅東鎮長，遺缺外傳將由因貪污等案遭停職的縣長林姿妙的兒子林宜弘接棒，黃琤婷與陳漢鍾也都會爭取連任；國民黨宜縣黨部表示，提名作業要等今天新黨主席產生，後續才能確定提名辦法與時間。

呂惠卿。（資料照）

薛呈懿。（資料照）

